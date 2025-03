Madagascar: Exploitation artisanale du Mica - Elaboration d'un nouveau référentiel

L'exploitation du mica constitue une source de revenus essentielle pour plusieurs régions, notamment l'Anosy, l'Androy, l'Atsimo-Andrefana et l'Ihorombe. On estime qu'entre 10 000 et 20 000 personnes dépendent directement de cette activité. Chaque année, la production nationale de mica atteint environ 100 000 tonnes, dont 90 % sont exportées vers la Chine, générant un chiffre d'affaires estimé à 20 millions de dollars. Cependant, malgré cette contribution économique significative, les conditions de travail restent précaires, avec des risques liés à l'exploitation des enfants.

C'est dans cette optique qu'a eu lieu, ce vendredi 14 mars 2025, au Mining Business Center à Ivato, l'atelier de présentation officielle du standard MICA CRAFT. Ce référentiel, spécialement conçu pour l'exploitation artisanale du mica à Madagascar, a été élaboré par la Responsible Mica Initiative (RMI) depuis 2023.

Cette initiative fait suite à un premier atelier organisé le 3 décembre 2024, en collaboration avec l'Association des Exportateurs de Pierres Industrielles (AEPI), visant à définir des normes adaptées aux exploitations artisanales. Lors de cette présentation, le ministre des Mines, Herindrainy Olivier Rakotomalala, a souligné la nécessité d'aligner ce nouveau référentiel aux réglementations nationales et aux réalités locales afin d'en garantir l'efficacité. Il a également insisté sur l'importance d'un changement de mentalité pour assurer une application durable du standard.

Multipartite

Le ministre a également proposé d'étendre l'application de ces normes à l'ensemble des régions exploitant du mica, afin que leur impact ne se limite pas uniquement aux régions de l'Anosy et de l'Androy. Une sensibilisation des acteurs de la chaîne d'approvisionnement, depuis l'extraction jusqu'à l'exportation et le rapatriement des devises, devrait également être mise en place, selon Olivier Herindrainy Rakotomalala.

Une caractéristique essentielle de ce standard est l'implication de l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur. Marine Gourvès, responsable pays de la Responsible Mica Initiative à Madagascar, a insisté sur l'importance de la collaboration multipartite, impliquant les autorités publiques, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile et les ONG concernées. Selon elle, cette synergie est un levier essentiel pour instaurer un secteur du mica responsable et conforme aux exigences internationales.

Responsable

L'objectif principal du standard MICA CRAFT est d'améliorer les conditions de travail et de garantir le respect des droits humains dans l'exploitation du mica. « Son adoption s'inscrit dans la politique globale du gouvernement malgache, mise en oeuvre par le ministère des Mines, en cohérence avec la vision du Président Andry Rajoelina », a souligné le ministère des Mines dans un communiqué officiel publié vendredi dernier.

La formalisation et la professionnalisation du secteur de l'exploitation artisanale deviennent ainsi une priorité. L'introduction du standard MICA CRAFT ouvre la voie à une exploitation plus responsable et durable du mica à Madagascar. En améliorant les pratiques des exploitants artisanaux, ce référentiel vise à garantir une industrie plus équitable et à renforcer la contribution de ce secteur au développement économique du pays.