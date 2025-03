Madagascar: Jiu-jitsu/Invictador - Checkmat brille avec 22 médailles d'or

Le club Checkmat a confirmé sa suprématie lors du tournoi « Invictador », organisé ce samedi au gymnase d'Ankorondrano.

Sur les 36 titres mis en jeu, toutes catégories confondues, les jujitsukas du Club Checkmat ont décroché 22 médailles d'or. Leur domination est particulièrement marquée chez les enfants, augurant un avenir brillant pour la relève. Dans la catégorie avancée, ses deux combattants ayant récemment foulé les tatamis d'Abu Dhabi ont confirmé leur invincibilité.

Andy a réalisé un doublé impressionnant, s'imposant dans la catégorie des -77 kg et en Open, ce qui lui a valu un troisième titre prestigieux de meilleur combattant. Nofy Mica Chuck, quant à elle, a étoffé son palmarès en remportant le titre de championne de l'Invictador chez les dames -62 kg, tout en étant élue meilleure combattante. La compétition a également réservé Aiky comme la Révélation, grâce à sa performance remarquable dans la catégorie ceinture blanche -62 kg.

Ces succès éclatants ont propulsé Checkmat au rang de meilleure équipe de cette première compétition de la saison. Le club Guerreros a décroché la deuxième place au classement des médailles, avec cinq médailles d'or. Trois d'entre elles ont été obtenues par les jeunes talents Nicky, Idealisoa et Manoa dans la catégorie Kids, tandis qu'Arisaina et Jeff Kevin ont également décroché l'or.

Le club Southside a récolté quatre médailles d'or grâce à Diarisoa, Aaron, Saida et Soa. Enfin, le club Attila a été honoré par les performances de Mika Kely et Laura, qui ont chacune remporté une médaille d'or. One Tribe peut également se réjouir de la victoire de Fifaliana, récemment participant au mondial d'Abu Dhabi, qui a triomphé en montant sur la plus haute marche du podium. De leur côté, les clubs Esca et Combat Club ont décroché chacun une médaille d'or.

Engouement grandissant

Ce tournoi a rassemblé 165 combattants provenant de différents clubs de jiu-jitsu brésilien. Le gymnase Ankoay a vibré sous l'enthousiasme des passionnés d'arts martiaux présents à cette occasion. Ce n'était que la première compétition de la saison, d'autres sont prévues chaque mois, avec en ligne de mire le Grand Open de Mada, qui sera le prochain grand rendez-vous.

« Nous sommes très fiers d'ouvrir la saison avec notre tournoi, soigneusement préparé depuis longtemps. Notre objectif est de valoriser cette discipline, déjà très populaire dans les pays occidentaux. L'avenir du jiu-jitsu brésilien est prometteur, comme on le constate avec la place qu'il occupe avant chaque UFC, sans oublier les financements croissants. Nous comptons déjà des champions du monde et prévoyons d'envoyer encore plus d'athlètes à Abu Dhabi, » a souligné Laza Randriamifidimanana, président de Checkmat. Le club prévoit encore d'autres tournois d'ici la fin de l'année 2025.