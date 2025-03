Algérie: M-paiement - Les transferts entre particuliers ont plus que doublé en 2024

Alger — Les transferts de fonds entre particuliers (P2P) via mobile ont bondi de 109 % en 2024, illustrant l'essor des paiements numériques en Algérie, notamment parmi les jeunes en quête de solutions plus rapides et pratiques.

Selon le dernier bilan du Groupement d'intérêt économique de la monétique (GIE Monétique), les transferts P2P ont connu une croissance "exponentielle" l'année dernière, atteignant un montant total de 503 milliards de dinars, contre 241 milliards de dinars en 2023.

Le nombre de transferts P2P est passé de 17,8 millions de transferts en 2023 à 36,2 millions en 2024, à travers les applications BaridMob et Wimpay, soit une hausse de 103 %, précise la même source.

Les paiements par téléphone mobile destinés aux web marchands ont également enregistré une croissance significative: le nombre de transactions a augmenté de 49 % sur un an, atteignant 58,4 millions d'opérations, pour un montant de 43,5 milliards de dinars (+56 %).

Opérationnel en Algérie depuis 2022, le paiement mobile inclut les paiements par QR code et les transferts P2P. Dans un premier temps, ce service était limité aux transactions intra-bancaires au sein de la Banque nationale d'Algérie (BNA), Al Salam Bank Algeria et Algérie Poste. Depuis janvier dernier, cinq autres banques proposent des services de paiement mobile à leurs clients et ce, grâce notamment à la mise en place de l'interopérabilité en juin 2024.

D'après le bilan du GIE Monétique, le montant total des paiements électroniques (via TPE, internet ou mobile) s'est élevé à 643,8 milliards de dinars en 2024, contre 332,6 milliards de dinars en 2023, soit une progression de 48,3 %.

Les paiements en ligne ont connu une augmentation de 61 % sur un an, atteignant 51,9 milliards de dinars. Le secteur des télécommunications (paiement des factures et rechargement de crédits auprès des opérateurs de téléphonies et fournisseurs d'accès à internet) reste le plus dynamique, avec 9,83 millions de transactions sur un total de 19 millions effectuées en ligne.

D'autres secteurs affichent également une forte croissance : Grands facturiers (+125 %), Vente de biens (+107 %), Transport (+104 %) et Assurances (+66 %). Depuis le lancement de l'e-paiement en Algérie en 2016, le nombre total de transactions en ligne a dépassé les 58 millions, selon les données du GIE Monétique.

L'autorité de régulation du secteur de la monétique recense actuellement 582 web marchands adhérant au système électronique interbancaire, soit 107 de plus qu'en 2023. Concernant les paiements par TPE (Terminaux de paiement électronique), la valeur totale des transactions a progressé de 41 %, pour atteindre 44,6 milliards de dinars en 2024.

Par ailleurs, le nombre total d'opérations de retrait sur les distributeurs automatiques de billets (ATM) a augmenté, passant de 174,4 millions en 2023 à 197,3 millions en 2024, pour un montant total de plus de 44,6 milliards de dinars. L'analyse du ratio paiements électroniques/retraits révèle une légère tendance vers la digitalisation : ce ratio est passé de 0,1 en 2023 à 0,2 en 2024.

"Les porteurs de carte effectuent moins de retraits en espèces et se tournent progressivement vers les paiements électroniques. Cette tendance pourrait s'accentuer avec la densification du réseau d'acceptation", souligne le rapport du GIE Monétique.

Paiement électronique: les chiffres clés en 2024

Le montant des transactions électroniques en Algérie a poursuivi sa progression en 2024, témoignant d'un engouement croissant des consommateurs, notamment pour le paiement mobile (+56%), par TPE (+41) et par Internet (+61%).

Voici les chiffres clés du secteur du paiement électronique en Algérie durant l'année écoulée. (source : GIE Monétique).

==Cartes de paiement==

- Le nombre total de cartes de paiement en circulation est de 19.844.903 (+20% par rapport à 2023).Ce chiffre est réparti comme suit:

- Le nombre de cartes CIB (émise par les banques) est de 4.239.021 cartes (+5%), dont 217.784 cartes Affaires.

- Le nombre de cartes Edahabia (émise par Algérie Poste) est de 15.605.882 Cartes (+25%).

==Paiement sur Internet==

- Le nombre des web-marchands qui ont intégré la plateforme de paiement sur internet est de 582 (+23% par rapport à 2023).- Le nombre de transactions valides par cartes via Internet est de 19.594.482 (+28%).

- Le montant de transactions effectuées par Internet est de 51,945 milliards de dinars (+61%).

==Paiement mobile==

- Le nombre de transactions réalisées par téléphone mobile est de 58.465.858 (+49% par rapport à 2023).

- Le montant de transactions effectuées par téléphone mobile est de 43,590 milliards de dinars (+56%).

- Le nombre global des transferts P2P a atteint 36.236.137 (+103%).

- Le montant global des transferts P2P est de 503,679 milliards de dinars (+109%).

==Paiement sur TPE (Terminal de paiement électronique)==

- Le nombre des TPE placés auprès des commerçants à travers le réseau des accepteurs est de 68.140 terminaux (+28% par rapport à 2023).

- Le nombre de transactions valides par TPE est de 5.579.708 (+40%).

- Le montant des paiements effectués par TPE s'élève à 44,563 milliards de dinars (+41%).

==Retrait sur ATM (Distributeur automatique de billets)==

- Le parc national des guichets/distributeurs automatiques de billets GAB/DAB (ATM) est composé de 3.942 automates (+2% par rapport à 2023).

- L'activité "Retrait" au moyen des cartes de paiement, sur ATM, a totalisé 197.323.075 transactions valides (+13%).

- Le montant des retraits au moyen des cartes de paiement, sur ATM, s'élève à 3.691,6 milliards de dinars (+13%).