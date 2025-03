Algérie: AADL 3 - Le téléversement des dossiers via la plateforme numérique sans délai fixé

Alger — Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a assuré les inscrits au programme location-vente "AADL 3" que l'opération d'activation de leurs comptes et de téléversement des dossiers via la plateforme numérique demeurera ouverte sans limitation de délai.

Lors d'une visite d'inspection, samedi, à l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (AADL), le ministre a déclaré que la plateforme lancée, mardi, par l'Agence demeurera ouverte pour permettre aux 1,4 millions inscrits d'activer leurs comptes et d'envoyer leurs dossiers.

Dans une vidéo publiée par l'Agence via les réseaux sociaux, le ministre a invité les inscrits au programme "AADL 3" à effectuer l'opération sans pression et à éviter les regroupements devant les communes", affirmant que l'activation des comptes et l'envoi des dossiers "ne sont pas liés à l'ordre chronologique d'inscription".

Jusqu'à samedi matin, près de 1,2 million d'inscrits ont activé leurs comptes via la plateforme numérique, alors que 237.000 inscrits ont envoyé leurs dossiers, selon les chiffres fournis par le ministre.