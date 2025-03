Algérie: Hadj 2025 - Début lundi de la réservation des billets

Alger — La réservation des billets pour les Lieux saints de l'islam débutera lundi à midi via le portail algérien du Hadj "Bawabet El Hadj Dz" et l'application mobile "Rakb Alhajij", a annoncé dimanche l'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) dans un communiqué.

"L'ONPO et la compagnie nationale Air Algérie portent à la connaissance de l'ensemble des hadjis voyageant avec l'ONPO que la réservation des billets pour les Lieux saints, débutera exclusivement à travers le portail algérien du Hadj +Bawabet El Hadj Dz+ et l'application mobile +Rakb Alhajij+, à compter du lundi, 17 mars 2025 à 12H00", lit-on dans le communiqué.

L'ONPO a également rappelé la nécessité de "respecter la date de réservation, celle-ci étant définitive et non modifiable", soulignant que "cet engagement est valable pour l'ensemble des hadjis, qu'il s'agisse de ceux ayant choisi de voyager avec le l'ONPO, où avec les agences de tourisme et de voyages autorisées au titre de cette saison 1446/2025".

A cet égard, l'ONPO a rappelé le lien du portail algérien du Hadj +Bawabet

El Hadj Dz+: https://bawabetelhadj.dz.