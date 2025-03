Algérie: Le pays s'est engagé à autonomiser les femmes et à promouvoir leurs droits politiques et sociaux

Alger — Le membre du Conseil de la nation, Mme Samia Lalmi, a souligné à Mexico (Mexique), lors de la Conférence mondiale des femmes parlementaires, que la nouvelle Algérie victorieuse, sous la direction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, reste fidèle à ses engagements en faveur de l'autonomisation des femmes et de la promotion de leurs droits politiques et sociaux, indique dimanche un communiqué du Conseil.

Egalement membre de la Commission des affaires étrangères, de la coopération internationale et de la communauté nationale à l'étranger au Conseil de la nation, Mme Lalmi, a précisé, lors d'une session consacrée au thème "Egalité dans la participation et le pouvoir", que l'engagement de l'Algérie a constitué "un pilier" de ses "politiques nationales et de ses programmes de développement dans la nouvelle Algérie victorieuse", à travers le programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ajoute la même source.

Elle a relevé que l'autonomisation des femmes en Algérie a traversé plusieurs étapes et a été constamment actualisée et adaptée aux nouvelles exigences et mutations socio-économiques, relevant que la Constitution algérienne a ainsi consacré la promotion des droits politiques.

Elle a rappelé que le Parlement a, dans une certaine étape, adopté une loi instaurant un système de quotas obligatoires dans les listes de candidatures, avant de procéder sur proposition de l'exécutif à l'"amendement de la loi électorale pour abolir le système de quotas et adopter le principe de parité et d'égalité entre les candidats des deux sexes, avec une préférence accordée à la femme en cas d'égalité des voix avec un homme".

Mme Lalmi a également évoqué "la quête d'une égalité réelle entre les sexes, à travers l'égalité des chances, la concurrence entre les compétences et l'émergence des meilleurs profils, sans discrimination", indique le communiqué.

Toutefois, a-t-elle relevé, "cela ne dépend pas seulement des lois, mais doit être accompagné de changements dans les mentalités, portés par les institutions de l'Etat, les partis politiques, les programmes éducatifs, les acteurs de la société civile et les médias".

Rappelons que c'est sur instruction du président du Conseil de la nation, Salah Goudjil, que Mme Samia Lalmi, a pris part, les 14 et 15 mars, au sein d'une délégation parlementaire conjointe des deux chambres du Parlement, aux activités de cette Conférence mondiale des femmes parlementaires, organisée sous le thème "Du Mexique au monde : mobilisons-nous pour la parité entre hommes et femmes".

Les travaux de la Conférence qui se sont déroulés au Palais présidentiel ont été inaugurés par la Présidente des Etats-Unis du Mexique, Mme Claudia Sheinbaum, en présence des présidents des deux chambres du Parlement mexicain, de la Présidente de l'Union interparlementaire (UIP), du Secrétaire général de l'UIP, et avec la participation des représentants de plus de soixante parlements membres de l'UIP.