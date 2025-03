Tunisie: Textile-habillement - Le pays premier fournisseur de l'Union européenne en vêtements professionnels en 2024

Tunis — La Tunisie a été classée premier fournisseur de l'Union européenne en vêtements professionnels en 2024, avec une part de marché de 17,44% et 4ème fournisseur de l'UE en jeans avec une part de marché de 8,21%, selon des données récemment publiées par le Centre Technique du Textile (Cettex).

S'agissant des vêtements professionnels, la Tunisie a exporté, en 2024, environ 9,7 millions de pièces sur le marché européen pour une valeur de 317,7 millions d'euros, soit un prix moyen de 32,66 euros. La Tunisie détient ainsi le prix moyen unitaire le plus élevé sur l'UE en vêtements professionnels.

Toutefois, bien que la Tunisie demeure le fournisseur privilégié de l'Europe pour les vêtements de travail haut de gamme, les exportations tunisiennes vers l'UE affichent une baisse de 7% en nombre de pièces en 2024, par rapport à 2023.

Environ 76% des exportations tunisiennes en vêtements professionnels sont destinées à 3 principaux marchés à savoir la France (35,6%), l'Allemagne (30,7%) et l'Italie (9,7%). D'après le Cettex, des marges de progression sont possibles notamment sur les marchés allemand et italien.

En ce qui concerne les jeans, la Tunisie a exporté vers l'UE, 16,84 millions de pièces en 2024 avec une valeur de 357,6 millions d'euros, affichant ainsi une croissance de 4,26% et de 3,53% respectivement en valeur et en nombre de pièces par rapport à 2023.

La Tunisie a aussi connu une légère croissance de 0,7% du prix moyen par pièce en 2024 par rapport à 2023, passant de 21,09 euros à 21,23 euros, détenant ainsi le prix moyen unitaire le plus élevé sur l'UE.

Selon le Cettex considère, la Tunisie dispose d'une grande opportunité pour développer les exportations en jeans et vêtements de travail, notamment vers l'Allemagne et les marchés classiques. Cette opportunité pourrait rapporter un gain de l'ordre de 160 millions d'euros en termes d'exportations et générer plus de 25 mille postes d'emplois.

Le Centre estime, à ce propos, que le développement des exportations tunisiennes en habilement nécessite un accompagnement technique et financier renforcé pour soutenir les PME dans leur transition durable et numérique en vue de se conformer aux réglementations européennes et le passage rapide à l'application de quotas de simple transformation bénéficiant de règles d'origine.

Cela nécessite par ailleurs, un accompagnement personnalisé pour les nouveaux investisseurs désirant s'implanter en Tunisie, un appui diplomatique et économique de la part de l'Ambassade de la Tunisie en Allemagne pour promouvoir le site tunisien et la mise en oeuvre d'un plan de promotion spécifique par marché avec des actions d'accompagnement des opérateurs du secteur.