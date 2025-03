Congo-Kinshasa: Alioune Badara Faty, gardien et buteur du TP Mazembe

Avec trois réalisations sur penalty, le gardien de but Alioune Badara Faty est l'un des meilleurs buteurs du club congolais du TP Mazembe. Aux côtés des attaquants du club, le portier sénégalais affiche des statistiques rares qui suscitent l'admiration du TP Mazembe et de ses supporters.

Ce weekend, le Tout Puissant Mazembe s'est imposé face à l'AS Malole, 1-0, grâce à Christian Ibwa pour prendre la tête du groupe A du championnat de football de la RDC. Pas de réalisation cette fois pour le gardien de but Alioune Badara Faty, mais les Corbeaux savent compter sur le portier sénégalais, auteur de trois réalisations depuis le début de saison.

Pour l'entraîneur Lamine Ndiaye, le choix de Faty pour tirer les penalties n'est pas un fait de hasard. « Quand je l'ai vu pour la première fois, il y avait des éliminatoires du CHAN (Championnat d'Afrique des Nations) et il avait réussi de fort belle manière son penalty et il avait arrêté le tir suivant pour qualifier le Sénégal. Mon choix s'est porté sur lui parce qu'il est tellement calme qu'il endort même le gardien adverse. »

Mesurant 2,01 m, l'ex-gardien du club de Casa Sport (Sénégal) a fait des penalties sa spécialité. « Je me sens à l'aise sur les penalties. J'ai confiance en moi, comme je les travaillais beaucoup au Sénégal. Après l'entraînement, je demande à des attaquants d'en frapper trois chacun et moi aussi, j'en frappe. »

Champion d'Afrique 2022

Arrivé au TP en fin d'année 2023, Alioune Badara Faty, né à Ziguinchor dans le sud du Sénégal, avait besoin d'un nouveau challenge après avoir remporté le championnat du Sénégal avec son club de coeur, le Casa Sport. « J'ai presque tout gagné au niveau national avec mon club et j'ai aussi eu la chance de remporter 2 titres avec mon pays (CAN 2022 et CHAN 2023), a-t-il confié dans la presse sénégalaise. Il était temps de trouver un nouveau challenge dans un autre pays et c'est pour cela que j'ai décidé d'aller poursuivre ma carrière à la République démocratique du Congo. »

Aujourd'hui, dans le club phare de Lubumbashi, l'international sénégalais a réussi à forcer l'admiration même des attaquants, comme le Malien Cheick Fofana. « Il est doué dans ce domaine. Il s'est proposé et à chaque fois qu'il tire, c'est contrepied. C'est pour cela qu'on l'a choisi comme tireur et on l'encourage beaucoup ».

Avec trois buts en championnat et un en Ligue des champions, Alioune Badara Faty, 25 ans, est dans le top 3 des meilleurs buteurs des Corbeaux cette saison. Pour les supporters de Mazembe, le gardien sénégalais est une perle qu'il faudra garder à tout prix à Lubumbashi.