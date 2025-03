Afrique: Pétanque/Saison 2025 - Sept sorties internationales au programme

La Fédération Sport Boules malgache (FSBM) dévoile un calendrier chargé pour la saison 2025, marquée par une participation à sept compétitions internationales d'envergure.

Après une année 2024 couronnée de succès, Madagascar entend confirmer sa place sur la scène mondiale de la pétanque avec des ambitions élevées. Au programme : quatre championnats du monde, ainsi que des rendez-vous prestigieux tels que les Masters de Pétanque, la Tournée Estivale et les World Games. Cette saison, les équipes malgaches seront alignées dans plusieurs compétitions majeures. Les championnats du monde Junior, Tête-à-Tête, Doublette hommes, dames et mixtes, ainsi que le championnat du monde Triplette et Tir de précision figurent parmi les priorités de la fédération.

« De nombreuses sorties internationales sont au menu cette année. Nous voulons capitaliser sur nos succès de l'année passée et continuer à faire briller Madagascar à l'échelle mondiale », a déclaré Julio Adrien Edouard, président de la FSBM, lors du tournoi d'ouverture de saison, qui s'est déroulé à Soamandrakizay. La sélection des membres de l'équipe nationale se fera à l'issue des compétitions majeures de la saison, avec des regroupements et des phases de présélection prévus pour identifier les talents les plus prometteurs.

Sur le plan national, la FSBM maintient ses efforts pour structurer et développer la pratique de la pétanque à Madagascar. Les championnats de Madagascar en Triplette, Doublette et Tête-à-Tête, ainsi que les tournois des ligues régionales et la Coupe de Madagascar constituent les temps forts de la saison. Ces compétitions serviront également de tournois à points pour le classement national et la sélection des représentants malgaches à l'international.

Dans une volonté de mieux encadrer la discipline, la FSBM met l'accent cette année sur l'utilisation des licences sportives, qu'il s'agisse de licences amateurs ou nationales. « Notre objectif est de regrouper les passionnés du sport boule tout en éliminant les tournois sauvages qui se déroulent sans l'accord de la fédération », a-t-il souligné. Cette mesure vise à renforcer la gouvernance et la régularité des compétitions à tous les niveaux.

Assemblée générale

Le 14 mars dernier, la FSBM a tenu son assemblée générale à Ampefiloha, en présence des représentants des sept ligues régionales, du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ainsi que du Comité Olympique Malgache. Lors de cette réunion, la fédération a obtenu un quitus à 100 % de la part des ligues, signe d'une confiance renouvelée dans sa gestion. Cependant, 2025 sera également une année élective pour la FSBM. Les ligues régionales procéderont en premier lieu à leurs élections, avant que ne se tienne l'élection présidentielle de l'instance nationale. Ce scrutin marquera un moment clé pour l'avenir de la fédération et de la pétanque malgache.