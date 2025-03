Madagascar: Echauffourée à Bekily - Un manifestant tué par balle, le fils du maire lynché à mort

Appartenant à la même famille politique, les partisans de l'IRMAR et de l'AVI semblent irréconciliables à Bekily. Ce samedi, dans une échauffourée, chaque camp a fait un mort.

Confusion

Depuis ce vendredi, les informations ont circulé sur un risque d'affrontement pour des raisons purement politiques à Tanambao Tsirandrany, dans le district de Bekily, région Androy. Ce samedi, le pire s'est produit. Vers 6 heures du matin, selon une source informée, alors qu'une cérémonie de remise d'écharpe pour le premier adjoint au maire fraîchement élu sous l'étiquette AVI, Jean Daniel dit Manjosoa, et de remerciement aux électeurs aurait été prévue, un événement tragique s'est produit.

Les partisans de son principal adversaire, candidat de la plateforme présidentielle Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (IRMAR), contestant les résultats électoraux ont, selon les informations, voulu empêcher la cérémonie. Dans des circonstances très confuses, deux personnes dont le fils aîné du nouveau maire, lui-même ancien maire de la commune, et une autre victime appartement à l'autre partie, ont trouvé la mort.

Attaque préparée

En effet, le maire, dans une publication sur les réseaux sociaux, a dénoncé une attaque préparée en avance. Il parlait d'ailleurs d'une action menée par les partisans de son adversaire lors des communales du 11 décembre, le candidat IRMAR, qui n'a obtenu que 34% des voix contre 65% pour Jean Daniel. Dans une lettre envoyée au chef de district, celui-ci a déjà fait part de ses inquiétudes sur des menaces proférées par le camp adverse.

« Je vous informe que des individus mal intentionnés m'ont "menacé de mort" et ils veulent également s'en prendre aux autres membres de ma famille », peut-on lire dans cette lettre. Ce samedi, vers 06 heures du matin, selon toujours le maire, des personnes, armées de fusils et de lances pierres, ont attaqué sa maison. En voulant se protéger, l'équipe du maire a tiré et fait ainsi un mort. Une information qui a d'ailleurs été confirmée par les éléments des forces de l'ordre, composés de gendarmes et de militaires, qui étaient déjà sur les lieux depuis samedi dernier.

Corruption électorale

En revanche, dans l'autre camp, on refuse de reconnaître l'autorité du nouveau maire, qui est d'ailleurs un ancien député. Après des mouvements de contestation qui se sont résolus par un arrangement, ils réclament la nomination d'un Président de délégation spéciale ou l'organisation d'une autre élection. Une lettre a déjà été envoyée au chef de district faisant part de l'existence d'une corruption électorale afin de faire gagner le candidat AVI. Dans cette missive, on explique les dérapages répétés de Jean Daniel. « Lors d'un havori (enterrement) en 2022, Jean Daniel et ses amis ont usé de la violence et ont tiré sur les habitants, blessant ainsi une personne », peut-on lire dans cette missive, tout en précisant qu' « à cela s'ajoute la démolition d'une maison ».

Lynchage

La population ne veut plus de Jean Daniel et de son équipe qui, selon les explications, ont volé les élections en faisant voter des personnes ne venant pas des fokontany qui constituent la commune. Ce samedi, après que l'équipe du maire ait tué l'un des manifestants, selon notre source, les habitants ont pourchassé le tireur, mais c'est le fils aîné de Jean Daniel, l'ancien maire Marcelin Ange Daniel Tsifandrihimana, qui a été victime d'un lynchage et tué sur le coup. Cette information est également confirmée par les forces de l'ordre. En tout cas, bien que l'AVI appartienne à la même famille politique que l'IRMAR dans la commune de Tanambao Tsirandrany, cela fait longtemps, selon les explications, que des différends minent la vie communautaire.