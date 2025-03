Afrique: Global Business Forum - Une vitrine mondiale organisée par WTCA à Marseille

Du 6 au 9 avril 2025, la World Trade Centers Association (WTCA) tiendra son événement phare à Marseille, marquant une première pour la France. Cet événement se concentrera sur le développement des affaires et des relations commerciales.

Madagascar participera à l'événement, grâce au World Trade Center Antananarivo développé par Vision Madagascar (ViMa). Il s'agira du 55e Global Business Forum (GBF), organisé cette fois par le World Trade Center Marseille Provence (WTCMP), et qui réunira des dirigeants d'entreprises, des représentants gouvernementaux, des universitaires, des médias et des organisations internationales. Cet événement se positionne comme un carrefour stratégique du commerce mondial et de l'innovation, mettant en lumière le rôle clé de la région méditerranéenne, notamment son accès stratégique à l'Europe du Sud, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Lors d'une table ronde médiatique virtuelle organisée le 13 mars dernier, les principaux acteurs du WTCMP et de la WTCA ont présenté les enjeux de cet événement.

Thématiques

Cette année, le thème du forum, intitulé « Porte d'entrée vers la Méditerranée », soulignera la position géopolitique de la région, qui constitue un point de convergence pour les échanges commerciaux entre ces différents territoires. Marseille, avec son port historique et son réseau d'affaires dynamique, se présente comme le lieu idéal pour accueillir cet événement d'envergure internationale. Le forum mettra l'accent sur les opportunités d'affaires offertes par cette région stratégique, avec des discussions centrées sur l'écologie, l'intelligence artificielle, l'entrepreneuriat social et bien sûr, les échanges commerciaux.

Réseautage

Les participants au GBF auront l'occasion de découvrir de nouveaux marchés, de prendre part à des sessions exclusives et de tisser des partenariats stratégiques. En effet, l'un des objectifs principaux de cet événement est de favoriser les échanges et la création de synergies entre les membres de la WTCA, un réseau qui réunit plus de 300 centres commerciaux et d'affaires répartis dans près de 100 pays. Au total, plus de 50 pays et territoires seront représentés, et ce chiffre devrait encore augmenter dans les semaines à venir. Ces rencontres permettront de connecter des entreprises de différentes tailles et secteurs, tout en offrant une plateforme pour la croissance des marchés internationaux.

Les organisateurs insistent sur l'importance du « match-making », une série de rencontres entre professionnels, visant à faciliter la mise en relation directe entre les acteurs du commerce mondial. Ces échanges se dérouleront dans un cadre moins formel, avec des visites d'entreprises locales permettant aux participants de se familiariser avec l'écosystème économique régional. À l'heure où les entreprises recherchent des solutions innovantes et durables, le GBF 2025 mettra également en avant les dernières tendances en matière d'écologie et de développement durable, des sujets particulièrement pertinents dans le contexte économique actuel.

Vitrine

Dans le cadre de cet événement, le Sommet de l'immobilier figurera également au programme, abordant les enjeux de l'immobilier international et les opportunités de développement dans la région. Avec une forte présence d'acteurs francophones, la langue française sera un atout pour faciliter les échanges, renforçant ainsi la dimension européenne et francophone de l'événement. Le Global Business Forum 2025 représente une véritable vitrine mondiale pour la France, et plus spécifiquement pour Marseille, qui se positionne comme un carrefour du commerce international.

À travers cette manifestation, la WTCA veut renforcer les liens entre les continents et les économies, en facilitant l'accès à de nouveaux marchés et en soutenant la croissance des entreprises à l'échelle mondiale. Bref, en réunissant des milliers de participants et en favorisant des partenariats mondiaux, le GBF 2025 sera sans aucun doute un tournant dans la dynamique commerciale et un événement incontournable pour les entreprises désireuses de se connecter à l'échelle mondiale.