Madagascar: Ateliers Feel Good - 1 200 artisans fournisseurs des grandes maisons de luxe internationales

Fondés en 2015, les ateliers Feel Good constituent un lieu où le savoir-faire artisanal se met au service d'un engagement social durable.

Ils regroupent actuellement 1 200 artisans talentueux dont la majorité d'entre eux sont des femmes. « Leur savoir-faire unique, transmis de génération en génération, est aujourd'hui reconnu bien au-delà de Madagascar. En effet, ces artisans deviennent des fournisseurs des produits haut de gamme des grandes maisons de luxe internationales spécialisées dans les domaines de la mode et de la décoration d'intérieur ». Le chief executive officer du groupe Feel Good, Faranah Goulamaly, l'a annoncé lors d'un événement organisé dans ses locaux à Tanjombato la semaine dernière. « Ces 1 200 artisans façonnent avec passion des pièces en raphia, en cuir et broderie ainsi que de haute couture pour ces industries de luxe », a-t-elle ajouté.

Former 500 femmes par an

Être une référence mondiale de l'excellence artisanale en Afrique et du « women's empowerment » constitue sa vision. Il faut savoir que les ateliers Feel Good sont les fournisseurs du groupe LVMH (Louis Vuitton-Moët-Hennessy) depuis 2018. C'est un leader mondial de l'industrie de luxe notamment dans le domaine de la mode. Dans le cadre de cet événement, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, SEM Roland Kobia a visité les ateliers Feel Good.

A cette occasion, Faranah Goulamaly veut montrer l'engagement de son groupe en matière de promotion de l'artisanat de luxe tout en valorisant le savoir-faire des artisans et en assurant l'autonomisation des femmes, et ce, en vue d'asseoir un développement socio-économique durable. En effet, « beaucoup de ces femmes artisanes viennent de parcours difficiles et sont souvent privées d'opportunités. Raison pour laquelle, nous nous engageons à ouvrir de nouvelles portes aux autres femmes qui n'ont pas encore eu cette chance. Ainsi, un centre de formation aux métiers d'art sera bientôt créé. Il vise à former 500 femmes par an en leur donnant un savoir-faire d'excellence tout en leur offrant une véritable opportunité d'insertion professionnelle », a-t-elle enchaîné.

Pérennité du projet

Et elle précise que les femmes pourront y acquérir les compétences nécessaires pour intégrer une grande entreprise servant l'industrie de luxe mondiale que ce soit dans le raphia, la haute couture, la broderie fine ou même la pâtisserie. Ce centre est également un bâtiment éco-responsable construit sur une surface de 1 500m², et ce, avec des matériaux durables tout en respectant l'environnement. La preuve, « un système de recyclage optimal avec une consommation d'énergie faible est prévu afin de garantir la pérennité de ce projet.

En outre, il offrira un cadre de travail et de formation favorisant le bien-être des apprenties et la transmission d'un patrimoine vivant, un sanctuaire d'apprentissage des métiers d'art dans l'industrie de la mode et du luxe », a exprimé Faranah Goulamaly. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar, a manifesté son soutien à ces initiatives en matière d'excellence artisanale et d'impact social notamment pour l'autonomisation des femmes.