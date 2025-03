Madagascar: Culture indienne - Le festival Holi célébré dans la solidarité

Samedi, la résidence de l'ambassade de l'Inde à Analamahitsy a accueilli la célébration du festival « Holi » ou festival des couleurs. Organisé par la communauté indienne à Madagascar, cet événement a réuni les autorités locales, les ambassadeurs étrangers et les passionnés de la culture indienne, dans une atmosphère vibrante et pleine de convivialité.

Le festival Holi marque l'arrivée du printemps et symbolise l'harmonie, l'optimisme et la joie. Les invités ont participé à la tradition sacrée consistant à se jeter des pigments colorés. Chaque couleur porte un message profond, dont le vert pour l'harmonie, l'orange pour l'optimisme, le bleu pour la vitalité et le rouge pour l'amour et la joie.

Madagascar-Inde

Les jeunes Malgaches passionnés par la culture indienne ont également offert un spectacle de danse, mettant à l'honneur la danse hindi et le chant, tandis qu'une dégustation de plats traditionnels indiens a permis aux convives de découvrir des saveurs exquises et de partager un moment de communion culinaire.

Augustin Andriamananoro, représentant de l'Assemblée nationale, a souligné l'importance de cet événement pour renforcer les liens diplomatiques, culturels et économiques entre Madagascar et l'Inde. « Chaque pays a sa culture, et le Holi est l'occasion de célébrer la solidarité, l'amitié et la diversité culturelle. Il est également un moyen de rapprocher les peuples, puisque il y a des Malgaches qui vivent et pratiquent la langue hindi », a-t-il déclaré.

Le festival, célébré dans une ambiance festive et joyeuse, a permis à tous les participants de repartir le coeur léger, emportant avec eux le bonheur et les valeurs de la fête du Holi.