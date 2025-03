Madagascar: Art culinaire - Huit Malgaches rejoignent les disciples d'Escoffier

Huit chefs, producteurs et passionnés de gastronomie ont rejoint, vendredi soir, la confrérie des disciples d'Auguste Escoffier, lors d'une cérémonie d'intronisation organisée au Novotel Ivandry.

La cérémonie, empreinte de tradition, a marqué l'adhésion de ces nouveaux membres à une communauté qui perpétue l'héritage du célèbre chef français. Ils viennent ainsi grossir les rangs des

36 000 disciples répartis dans 47 pays, unis par le respect et la transmission des valeurs de la haute cuisine française.

Les nouveaux intronisés se répartissent selon les trois distinctions de la confrérie : cinq portent l'écharpe rouge, symbolisant les chefs cuisiniers, deux l'écharpe verte, réservée aux producteurs et fournisseurs, et une l'écharpe bleue, attribuée aux épicuriens.

«Les couleurs des écharpes sont importantes, mais ce qui prime avant tout, c'est l'engagement et la passion partagés pour l'art culinaire. Les Escoffier sont tous égaux», a souligné Yves Bouvier, président de l'Association des disciples d'Escoffier de l'océan Indien.

Une marque de reconnaissance

Avec ces nouvelles intronisations, Madagascar compte désormais 21 disciples actifs, un chiffre qui devrait prochainement atteindre la quarantaine. Le premier chapitre de la confrérie sur la Grande Île remonte à 2002.

Pour les nouveaux membres, intégrer cette communauté représente bien plus qu'un titre honorifique. «Cette intronisation revêt une signification particulière pour moi en tant qu'autodidacte dans le monde de la cuisine. Devenir disciple d'Auguste Escoffier n'est pas accessible à tous, et c'est un immense honneur d'en faire partie. C'est également une reconnaissance de mon travail, car après cette intronisation, on me considère désormais comme une grande cheffe à Madagascar», témoigne Henintsoa Harivelo Moretti, propriétaire du restaurant Haka Fy.

Au-delà de la transmission du savoir-faire culinaire, les disciples d'Escoffier s'engagent également dans des actions caritatives et éducatives.

«Nous avons pour mission de promouvoir l'héritage d'Escoffier tout en favorisant l'évolution de la cuisine moderne», explique le chef Julien Loray, administrateur de l'association à Madagascar.

L'intronisation de ces nouveaux membres illustre la dynamique croissante de la gastronomie française à Madagascar et l'attachement de ses professionnels à perpétuer les principes d'excellence, de partage et de solidarité portés par Auguste Escoffier.

À propos d'Auguste Escoffier

L'association des Disciples Escoffier, fondée en 1954, rassemble des passionnés de gastronomie du monde entier et compte aujourd'hui trente-six mille membres répartis dans quarante-sept pays. Cette aventure commence avec la vision d'un homme exceptionnel, Auguste Escoffier, cuisinier de talent et humaniste engagé, qui est devenu le véritable ambassadeur de la cuisine française à travers le monde. Innovateur, il a transformé les méthodes de travail en cuisine et au-delà, instauré les menus à prix fixe, créé de nouveaux équipements, mis l'accent sur la qualité des produits et soutenu l'exportation des producteurs français. Escoffier était également un précurseur du recyclage et du partage des ressources, bien avant son époque. Il est l'auteur du célèbre Guide Culinaire, une véritable bible pour les chefs, avec ses cinq mille recettes. Grâce à lui, la gastronomie a évolué et continue de rayonner.