Madagascar: Gasy motards club - L'association GMC poursuit ses actions sociales

« Rouler pour la bonne cause ». Tel est le mot d'ordre de l'association. Gasy Motards Club (GMC), une association à but non lucratif créée légalement en mars 2015 par quelques passionnés, a ouvert la saison par la cérémonie de présentation de voeux. Celle-ci a réuni tous les membres et leur famille respective samedi, à la Résidence Lysa à Ambohimanambola.

GMC concocte plusieurs activités dont des actions sociales chaque année. Une journée récréative invitant d'autres associations et clubs de passionnés de la moto et de la mécanique, en général, est au programme pour marquer très prochainement le lancement de la célébration du 10e anniversaire du club. L'association compte actuellement quarante-cinq membres dont une seule descendante d'Ève. Les critères pour adhérer l'association sont, entre autres, posséder une moto de plus de 400cc, puis être parrainé et validé par les membres.

GMC concocte des sorties chaque année, dont le « First Ride » en guise d'ouverture de la saison et le « Last Ride » pour boucler en beauté l'année. Et entretemps, le club organise « la Grande sortie » qui dure quelques jours. L'association a, jusqu'ici, réalisé cinq randonnées et ont visité quatre villes dont la première à Toamasina en 2016, puis à Mahajanga en 2017, à Toliara en 2018 et 2021, et la dernière, en 2023 à Manakara.

En 2015, l'année de création du club, GMC a été au chevet des sinistrés d'un cyclone dans l'Avaradrano, à Sabotsy-Namehana et ses alentours. En 2017, le club a doté de vêtements les incarcérées à Antanimora. En 2018, le club a distribué des vêtements et des produits de première nécessité à la Maison de la charité en charge de personnes handicapées à Ambatoroka. L'année suivante, le club a distribué des repas aux locataires du Centre de refuge à Tangaina Ampitatafika. Et en 2023, GMC a doté de sacs de riz à l'Akany Famonjena qui s'occupe des orphelins. Il poursuivra dans ce sens durant cette année 2025.