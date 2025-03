Madagascar: Coupure d'électricité - Les habitants de Morombe descendent dans la rue

Manifestation dans la rue de Morombe. La ville du district du même nom, située au Nord de la région Atsimo Andrefana, souffre de l'approvisionnement en électricité de la Jirama depuis cinq mois. « L'approvisionnement n'est pas normal depuis le mois de novembre. On nous avait promis une amélioration pendant les fêtes de fin d'année.

Ce qui a été le cas, mais cela n'a pas fait long feu », témoigne un habitant de Morombe. Depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant, la ville est privée d'électricité faute de groupe électrogène fonctionnel auprès de la Jirama. « On nous a promis un nouveau groupe électrogène, mais celui qui a été remis à la Jirama est déjà en panne et inutilisable. Nous n'en pouvons plus de la situation », explique un manifestant.

Des habitants usagers des services de la Jirama sont ainsi descendus dans les rues hier matin, avec mégaphone et banderole, afin de démontrer leur mécontentement. Ils étaient sur le point de brûler des pneus devant les locaux de la Jirama quand les Forces de l'ordre sont intervenues. « Nous n'avons plus accès à de l'eau potable. L'approvisionnement en eau est tributaire de l'électricité.

Les eaux de puits sont non potables car la ville est inondée depuis le passage des cyclones Honde et Jude. De nombreux enfants sont malades », se désole un habitant. Ils demandent au président de la République d'intervenir, car les autorités locales telles que le gouverneur et les députés sont indiquées comme se considérant « non impliquées » dans le problème qui perdure depuis des mois.