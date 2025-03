Afrique: Le Zimbabwe s'engage à combler le manque de thé du Soudan

Port-Soudan : — L'État du Zimbabwe a annoncé dimanche qu'il est prêt à répondre aux besoins du Soudan en thé après que le gouvernement ait interdit l'importation de ce produit en provenance de l'État du Kenya pour protester contre l'organisation de ce qu'on appelle une conférence fondatrice pour déclarer un gouvernement parallèle pour la milice terroriste et ses alliés à la fin du mois de février dernier.

C'etait lors de la rencontr du ministre du Commerce et de l'Approvisionnement, Omar Ahmed Mohamed Ali Banafir dimanche matin dans son bureau au Complexe des Ministères avec l'ambassadeur du Zimbabwe Emmanuel Gombo, qui a souligné la volonté de son pays de renforcer la coopération et les échanges commerciaux et économiques en général entre les deux pays

L'ambassadeur Gombo a indiqué que son pays exporte environ 11 mille tonnes de thé par an, en plus du tabac, et qu'il en occupe la première place en Afrique avec un taux de production de 21%.

Dans des déclarations à l'agence de presse soudanaise (SUNA), l'ambassadeur a souligné la volonté des deux pays de prendre des mesures immédiates et pratiques pour signer des mémorandums d'accord pour accroître et encourager les investissements entre les deux pays entre les secteurs public et privé dans tous les domaines.

Il a renouvelé la position ferme de son pays en faveur du Soudan et de son intégrité territoriale.

Pour sa part, le ministre a souligné la force des relations bilatérales entre le Soudan et le Zimbabwe et la haute coordination entre eux dans les forums régionaux et internationaux.