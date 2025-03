Tunisie: Suppression du plomb dans les peintures - L'ODC lance une campagne nationale

L'ODC a annoncé le lancement d'une campagne nationale pour la suppression du plomb dans les peintures. Cette initiative vise à sensibiliser les consommateurs et les décideurs aux risques associés à l'utilisation de peintures à base de plomb, notamment sur la santé des enfants et des femmes enceintes, a déclaré l'organisation dans un communiqué lundi.

L'organisation célèbre la Journée mondiale des droits des consommateurs, qui est un événement important pour mettre en lumière les questions clés affectant les droits, la santé et la sécurité des consommateurs.

La journée est organisée sur le thème « Une transition juste vers un mode de vie durable », qui a été adopté comme thème de la Journée mondiale des droits des consommateurs 2025.

L'organisation a souligné l'importance de trouver un équilibre entre la croissance économique et la durabilité environnementale, et de garantir une justice transitionnelle qui permette à tous les groupes sociaux d'adopter un mode de vie plus durable sans compromettre leurs droits fondamentaux.

L'événement de cette année s'inscrit dans un contexte de défis croissants qui exigent de toutes les parties, qu'il s'agisse des consommateurs, des autorités de régulation ou des acteurs économiques, qu'elles travaillent ensemble pour garantir un environnement de consommation plus sûr et plus équitable.

La campagne promeut également l'utilisation d'alternatives sûres et respectueuses de l'environnement et exige des industriels qu'ils fabriquent des produits sans plomb.

L'organisation a appelé tous les citoyens, associations et organismes officiels à soutenir cette initiative et à s'engager dans les efforts visant à protéger le droit des consommateurs à un environnement sûr et sain.