Tunisie: Les acquis des femmes tunisiennes salués à l'ONU lors de la 69e CSW

La ministre de la Famille, de la Femme, de l'Enfance et des Personnes âgées, Asma Jabri, a récemment rencontré à New York, à l'occasion de la 69e Commission de la condition de la femme (CSW) des Nations unies, la directrice exécutive adjointe d'ONU Femmes, Nyaradzayi Gumbonzvanda. L'entretien a porté sur les initiatives conjointes en matière d'égalité des chances et les perspectives de collaboration pour les programmes à court et moyen terme.

Selon un communiqué du ministère de la Femme, la rencontre a permis de discuter de l'avancement des projets visant à renforcer les droits des femmes et à promouvoir une plus grande égalité des genres à l'échelle internationale. À cette occasion, Nyaradzayi Gumbonzvanda a salué les progrès réalisés par la Tunisie dans ce domaine, soulignant le rôle de leader du pays en matière de droits des femmes.

Asma Jabri a, pour sa part, présenté les grandes lignes de la réforme législative en cours en Tunisie, visant à soutenir et à consolider les acquis des femmes. Elle a réaffirmé l'engagement du gouvernement tunisien à poursuivre ses efforts pour améliorer la législation en faveur de l'égalité des sexes et à promouvoir un cadre juridique plus inclusif et équitable.

Lors de cette visite, la ministre a également participé à une séance de travail avec Neda Drouza, directrice du Centre des femmes de la Commission économique et sociale pour l'Asie occidentale (CESAO). Les discussions ont porté sur les possibilités de coopération et de partenariat dans la production d'indicateurs visant à réduire l'écart entre les sexes.