Tunisie: Santé - Un plan ambitieux pour moderniser la chirurgie orthopédique et renforcer les soins spécialisés au pays

Le ministère de la Santé a adopté une série de mesures stratégiques pour renforcer les soins de santé et développer la chirurgie orthopédique en Tunisie, dans le but d'assurer une égalité d'accès aux soins, de promouvoir la médecine spécialisée et de garantir que les services médicaux spécialisés soient accessibles à tous les citoyens, notamment dans les régions intérieures. Ces mesures visent à améliorer l'accès aux soins et à renforcer les infrastructures médicales à travers le pays, comme l'indique un communiqué officiel du ministère de la Santé.

Lors d'une réunion stratégique tenue le samedi 15 mars 2025, en présence du ministre de la Santé, Mustapha Fergani, et de l'Association tunisienne de chirurgie orthopédique et traumatologique, plusieurs initiatives ont été décidées. Parmi celles-ci figure le renforcement de la prise en charge des patients âgés souffrant de fractures du fémur, notamment ceux issus de milieux sociaux vulnérables. Ces patients bénéficieront de mesures simplifiées pour l'obtention de prothèses osseuses, et d'une prise en charge rapide et efficace.

Par ailleurs, il a été convenu de réhabiliter et de moderniser les salles d'opération dédiées à la chirurgie orthopédique, en adoptant les normes internationales les plus récentes. Cette initiative vise à garantir un environnement de travail plus sécurisé pour les chirurgiens et à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. Un nouveau cadre juridique sera également mis en place afin de faciliter l'importation de pièces anatomiques destinées à la formation et à la recherche médicale, contribuant ainsi à la formation de médecins et de chirurgiens de haut niveau. Cette démarche devrait également renforcer la position de la Tunisie en tant que centre de formation médicale avancée.

Le ministère et l'Association ont également annoncé le lancement d'un programme de soutien à la médecine spécialisée dans les régions intérieures, visant à déployer des chirurgiens orthopédistes dans tous les gouvernorats du pays. Ce programme inclura aussi un volet de formation continue des médecins locaux, afin de réduire les disparités régionales en matière de soins spécialisés. Ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse de modernisation et de développement de la chirurgie orthopédique en Tunisie, basée sur l'intégration des technologies médicales avancées et le renforcement des partenariats scientifiques et techniques, tant au niveau national qu'international, pour garantir la souveraineté sanitaire du pays.