Algérie: Rekhroukh reçoit des députés de l'APN des wilayas d'El Ménéa et d'In Salah

Alger — Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a reçu une délégation de députés de l'Assemblée populaire nationale (APN) des wilayas d'El Ménéa et d'In Salah avec lesquels il a examiné plusieurs questions liées au secteur dans ces deux wilayas, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a eu lieu, dimanche au siège du ministère, en présence des cadres centraux du secteur, ainsi que des directeurs des travaux publics des wilayas d'El Ménéa, d'In Salah et de Ghardaïa, et ce "en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune pour renforcer la coordination efficace et durable entre le Gouvernement et les représentants du peuple dans les deux chambres du Parlement, et en consécration des principes de transparence et de prise en charge optimale des principales préoccupations des citoyens".

Parmi les principaux projets cités, la RN 01 reliant les chefs-lieux des deux wilayas, comptant parmi les principales voies reliant les wilayas du Nord et du Sud, ajoute le communiqué.

Ils ont également souligné l'importance de moderniser et de renforcer la RN 52 reliant In Salah à Adrar, ainsi que la RN 51 reliant El Ménéa à Ouargla", ajoute la même source.

Rekhroukh a également insisté sur l'importance de préserver le réseau routier en le modernisant, notamment la RN n 01 dans son tronçon qui s'étend de la wilaya de Ghardaïa à la wilaya d'In Guezzam en passant par In Salah et El Ménéa, afin de soutenir l'intégration entre les wilayas grâce à un réseau routier de meilleure qualité.

Le ministre a également souligné les efforts du secteur pour assurer la durabilité de sa maintenance, selon les priorités et les capacités financières disponibles, conclut le communiqué.