Afrique: Qualifications mondial - Quatorze Barea débarquent à Casablanca

Plus de la moitié des joueurs sont déjà sur place. La première vague, une délégation de Madagascar composée de treize personnes dont six joueurs et cinq membres du staff, est arrivée en premier à Casablanca hier après-midi.

Madagascar jouera contre la Centrafrique le 19 mars, et affrontera le Ghana, le 24 mars. Les six joueurs de la délégation venus de Madagascar sont les quatre locaux Tony Randriamanampisoa (Elgeco Plus), Radoniaina Rabemanantsoa (AS Fanalamanga), Arohasina Andrianarimanana (Fosa Juniors FC), Lalaina Rafanomezantsoa (CFFA), ainsi que le nouveau gardien de but de l'AS Marsouins, Nina Rakotoasimbola, et l'attaquant du club égyptien El Gouna FC, Arnaud Randrianantenaina.

Trois autres expatriés ont foulé le sol marocain samedi, à savoir le milieu du FC Villefranche, Clément Couturier, et deux joueurs de l'US Orléans, le défenseur Jean-Pierre Morgan et le milieu Iva Tommy. Cinq expatriés ont été attendus hier, à savoir le portier Adrien Melvin (Thonon Evian), trois défenseurs en l'occurrence Thomas Fontaine (FC Sochaux), Thierno Millimono (Othellos Athienou), Mathieu Acapendié (FC Nantes), et l'attaquant Caddy Warren (Stade Lausanne).

Les onze derniers expatriés, qui ont encore joué dans leur championnat respectif hier, devraient débarquer ce lundi. Le groupe devrait être au grand complet pour l'unique séance d'entraînement ensemble, demain, sur le terrain du match au stade Labri Zaouli. Le sélectionneur franco-portugais Corentin Martins a procédé, hier après-midi à la première réunion du staff après la présentation de chaque membre.