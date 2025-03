Madagascar: Jiujitsu/Invictador tournament - Andy et Nofy confirment leur suprématie

Intouchable. Checkmat, club organisateur du tournoi inaugural de la saison, remporte le trophée de la meilleure équipe de l'Invictador Jiujitsu tournament samedi, au gymnase d'Ankorondrano. Southside termine en seconde position et Guerreros complète le podium.

Andy Rasamy Anoharana chez les hommes et Nofy Mica Chun Hen Chun Rakotobe chez les dames, tous les deux du club Checkmat, ont été élus meilleurs combattants du tournoi. Déjà élu meilleur combattant au championnat national version 2024, Andy a été le grand vainqueur chez les avancés -77 kg en battant Herinirina de l'Attila en finale. Frédéric du Guerreros complète le podium.

En combat Open, Andy a défait, en duel final, Fifaliana Rakotondralambo du club One Tribe. Ce dernier, champion chez les avancés des -69 kg, a défait en finale Tsiresy du Checkmat.

Chez les dames, Nofy a réalisé un doublé en arrachant le trophée chez les -62 kg en battant Mahatoky du Combat Club en finale. Nofy a également disposé de sa coéquipière Gracia dans la catégorie Youth des -60 kg.

Parmi les sacrés champions du club Checkmat figurent notamment Nomasy (-85 kg) et Willy (-94 kg) chez les avancés, Bryan (-62 kg) et Sergiot chez les Masters. Le club de l'ancien champion national en rallye, Laza Randriamifidimanana, a également raflé une dizaine de trophées chez les jeunes. On peut citer, entre autres, Itiela (46 kg filles), Lucie (50 kg filles), Ianteherana (34 kg garçons) dans les catégories des enfants, puis Grace (45 kg filles), Jonathan (37 kg garçons) chez les juniors, Diary (56 kg filles) chez les Teens, et cinq victoires de plus chez les Kids ravies par Matio (20 kg), Niako (23 kg), Enoka (26 kg), Ilo Niavo (38 kg) et Mahasoa (42 kg).

Aiky du Checkmat a été élue meilleure révélation et Aaron du Southside meilleur combattant Kids.