Madagascar: Sport-auto/Saison 2024 - Mathieu Andrianjafy savoure sa cinquième étoile

Rideau sur la saison 2024. Pour clôturer en beauté la saison 2024, la Fédération du Sport Automobile de Madagascar a organisé la cérémonie de remise des trophées des champions de Madagascar de différentes disciplines, samedi à la Gare Soarano.

En rallye, Mathieu Andrianjafy du club Asacm, au volant d'une Subaru, savoure son cinquième titre de champion de Madagascar, dont trois consécutifs (2007, 2013, 2022, 2023, 2024). L'Enfant Terrible termine en tête du classement final du championnat, en accumulant 251 points. « J'ai senti une bonne sensation... Nous essaierons de faire toujours mieux pour cette saison », confie Mathieu Andrianjafy, champion également en M12 quatre roues motrices. En attente encore de confirmation, Mathieu pourrait conduire une Mitsubishi Evo X cette saison.

Frédéric Rabekoto du club Asacm, sur Subaru Impreza, comptant 156 points, termine à la seconde place devant Faniry Rasoamaromaka aux commandes d'une Peugeot 208 T16 (152 points). Ce dernier est sacré champion en R5 4RM. Chez les copilotes, Andry Tahina Rakotomalala, Mick Ratrimoarinosy et Mahenintsoa Randriambololona ont été respectivement sacrés champion, vice-champion et classé troisième.

Revanche

Dans les autres disciplines, après la place du dauphin durant la saison 2023, Olivier Ramiandrisoa du club Asacm, au volant d'une Citroën C2, a finalement décroché le titre de champion de la saison 2024 et sacré champion en classe M11. Il a détrôné le triple champion national, Juan Rakotohary alias Tovonen Jr du club Fmmsam sur Renault Clio, qui s'est contenté de la deuxième place et champion de la classe M10 et de la catégorie des jeunes. Noel Kenny Rakoto de l'Asacm, sur Citroën C2, complète le podium.

Au championnat de Madagascar des runs, le sacre est revenu au pilote du club Tacs, Herizo Boarilaza dit Bobo, qui conduit une Mitsubishi Evo V Pro Run 1. Il est l'auteur des meilleurs temps durant la saison. Il est talonné par son principal rival, Tahiana Rasolojaona alias Jaytaxx de Run Mada sur BMW XDrive PR1. Un autre pilote de Run Mada, Mamodaly Nouroudine sur Peugeot 205 Pro Run 2, termine troisième.

Et en karting, Mboara Razafindratsimba est sacré champion de la saison 2024. David Rabary et Timothée Andriamamonjiarison finissent respectivement deuxième et troisième. Cette cérémonie de remise de trophées comptant pour la saison 2024 est synonyme de lancement de la nouvelle saison qui s'annonce électrique dans chaque catégorie.