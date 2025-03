Madagascar: Spectacle « Le Roi Lion » - Fy-Tiana et Oliver incarnent Nala et Simba

Deux jeunes talents malgaches, Fy-Tiana et Micka Oliver, ont marqué les esprits en incarnant respectivement les personnages emblématiques de Nala et Simba enfants dans la comédie musicale Le Roi Lion organisée par Okalou au CCI Ivato. Âgés de 11 et 12 ans, ces artistes en herbe ont su conquérir le public grâce à leur passion pour la danse et la musique, ainsi qu'à leur détermination hors du commun.

Antra Onenantsoa Fy-Tiana Andrianantenaina, alias Fy-Tiana, âgée de 11 ans, est une jeune fille passionnée par la musique depuis son plus jeune âge. Son amour pour la danse s'est révélé à l'âge de 8 ans, mais c'est à partir de 9 ans qu'elle a véritablement pris son envol en intégrant la Full Danse Academy. Grâce à cette formation, elle a acquis des bases solides et a obtenu des certificats de danse, preuve de son talent et de son engagement. Depuis petite, elle avait déjà cette passion pour la musique ; «même lors de ses premiers pas, on voyait déjà qu'elle avait le rythme», disaient ses parents. Fy-Tiana est une petite fille très mature, patiente et autodidacte, et sa famille est très fière d'elle, la soutenant sans relâche dans sa quête de réussite artistique.

Quant à Micka Oliver Andrianarisoa, dit Oliver, 12 ans, c'est un jeune autodidacte plein de ressources. Issu d'une famille de danseurs passionnés par la musique, il a su développer son talent de manière autonome. Dès l'âge de 5 ans, il maîtrisait déjà le piano, la batterie et le violon, tout en apprenant à danser. Sa passion pour la danse et la musique s'est affirmée à 9 ans, et un an plus tard, il remporte le concours

«3 danses catégories enfant» à Antsirabe, décrochant la première place au championnat de danse. En 2024, il participe au grand championnat de danse sportive et se classe deuxième. Sa passion pour la scène est née naturellement, encouragée par un environnement familial favorable et un talent précoce pour le chant, découvert en regardant des tutoriels sur YouTube.

Le chemin vers la comédie musicale de Simba et Nala a commencé avec une simple publication de casting sur la page d'Okalou. Fy-Tiana et Oliver, séduits par l'opportunité, ont immédiatement postulé. Pour Fy-Tiana, la sélection s'est faite sur la base de vidéos de ses performances en danse et de ses récitations de textes de Nala. Quant à Oliver, il a envoyé des vidéos de lui récitant les dialogues de Simba, ainsi que des vidéos de chant et de danse. Leurs performances impressionnantes ont séduit le jury, et ils ont été retenus pour incarner les deux rôles principaux.

Afin d'être prêts pour le grand jour, les deux jeunes artistes ont suivi un entraînement intensif avec deux séances de répétition de quatre heures par semaine. Cette préparation rigoureuse leur a permis d'être au sommet de leur art lors de la représentation.

Malgré leur jeune âge, Fy-Tiana et Oliver ont déjà des ambitions bien définies. Ils souhaitent continuer à évoluer en tant qu'acteurs et artistes.