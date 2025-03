Algérie: Le président de la République reçoit la Médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée aux chefs d'Etat

L'Association des Comités nationaux olympiques africains (ACNOA) a décerné, dimanche, au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, la Médaille d'or du mérite olympique et sportif africain attribuée aux chefs d'Etat, ainsi qu'un cadeau symbolique, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A cette occasion, le Secrétaire général de l'ACNOA, M. Ahmed Abou Elgasim, a déclaré que cette distinction avait été attribuée en reconnaissance de "l'attention particulière que porte le président de la République à la jeunesse et au sport et en considération de son attachement à la contribution de l'Algérie à l'essor de l'Afrique et à l'épanouissement de ses jeunes et sportifs, tant au niveau national que dans les fora et rassemblements internationaux et régionaux".

Lors de cette rencontre, le président de la République a annoncé que l'Algérie accueillera les Jeux scolaires africains le 25 juillet prochain, formant l'espoir que ces jeux soient organisés de manière régulière dans tous les pays africains, afin d'en faire une tradition à même de renforcer l'unité entre les enfants africains et de former une nouvelle génération de sportifs africains.

Le président de l'ACNOA, M. Mustapha Berraf a affirmé que l'attribution de cette médaille au président de la République "témoigne de ses efforts et de son intérêt croissant pour la jeunesse en Algérie et en Afrique", souhaitant davantage de succès à l'Algérie et à l'Afrique dans le domaine sportif.

Pour sa part, le ministre nigérian des Sports et président de la Commission nationale des sports, M. Shehu Dikko, a transmis les salutations du président de son pays au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, exprimant sa satisfaction quant aux conseils judicieux que leur a donnés le président de la République lors de cette cérémonie.

Il a également salué l'initiative louable du président de la République d'organiser ces jeux, dans le but de promouvoir le sport africain et d'élever son niveau dans le continent.

Ont assisté à la cérémonie de distinction, le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, le ministre des Sports, M. Walid Sadi, et le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), M. Abderrahmane Hammad.