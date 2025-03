Afrique Australe: Le Conseil des ministres de la SADC appelle à une mise en oeuvre rapide du Fonds de développement régional

Luanda — Le Conseil ordinaire des ministres de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) a appelé à une mise en oeuvre rapide du Fonds de développement régional (FDR).

Le FDR vise à concéder un financement dans des conditions favorables de divers projets, notamment le développement des infrastructures, l'industrialisation, le développement social et l'intégration dans la région de la SADC.

Selon un communiqué de presse de cet organisme, auquel ANGOP a eu accès dimanche, l'appel a été lancé lors de sa réunion tenue à Harare, en République du Zimbabwe, du 12 au 14 mars 2025.

Le document indique que l'organe a noté les progrès réalisés dans l'opérationnalisation du FDR de la SADC et a approuvé la décision des ministres des Finances et de l'Investissement d'accélérer sa mise en oeuvre, en tenant compte des développements géopolitiques mondiaux actuels qui affectent le financement des programmes et des projets, tant au niveau national que régional.

L'Angola a participé au forum avec une délégation conduite par le ministre de la Planification, Victor Hugo Guilherme, en tant que vice-président du Comité national de la SADC.

La délégation comprenait le secrétaire d'État aux Relations Extérieures pour la Coopération internationale et les Communautés angolaises, Domingos Custódio Vieira Lopes, la secrétaire d'État au Budget, Juciene Clara Daniel Cristiano de Sousa, le secrétaire national de la SADC, Nazaré Salvador, l'ambassadeur d'Angola au Zimbabwe, Agostinho Tavares et l'ambassadrice d'Angola au Botswana et représentante permanente auprès de la SADC, Beatriz Morais.

Le Conseil a examiné le plan corporatif annuel et le budget de la SADC pour l'exercice 2025/2026, à l'appui des principales priorités régionales énoncées dans le Plan indicatif régional de développement stratégique de la SADC (RISDP 2020-2030).

L'année 2025 marque le milieu de la mise en oeuvre du RISDP 2020-2030, qui définit six domaines stratégiques prioritaires.

Il s'agit notamment du pilier fondamental de la paix, de la sécurité et de la bonne gouvernance, ainsi que des domaines d'intervention clés : le développement industriel et l'intégration des marchés, le développement des infrastructures pour soutenir l'intégration régionale et le développement du capital social et humain.

Les pays membres de la SADC sont l'Angola, l'Afrique du Sud, le Botswana, les Comores, l'Eswatini, le Lesotho, le Malawi, l'île Maurice, le Mozambique, la Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles, la Tanzanie, la Zambie et le Zimbabwe.

Il s'agit d'une communauté économique régionale créée en 1992, dans le traité de Windhoek, capitale de la Namibie, dans le but de promouvoir le développement socio-économique et une croissance économique durable et équitable.