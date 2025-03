Angola: Luinha avec un rappel de 2.000 doses de vaccins contre le choléra

Cuanza Norte (Angola) — Deux mille doses de vaccins contre le choléra ont été envoyées par le Gouvernorat de Cuanza Norte, dimanche, à la localité de Luinha, commune de Canhoca, en renfort et en réponse à la lutte contre l'épidémie de la maladie qui ravage la région depuis vendredi dernier (14) et qui a causé 15 décès, sur les 150 cas confirmés à ce jour, tous déjà contrôlés et traités.

Selon le Gouvernorat provincial, 13 des décès sont survenus samedi et deux dimanche, et une équipe de professionnels de la santé, équipée de médicaments, a été immédiatement dépêchée sur place pour renforcer l'assistance et assurer des soins plus efficaces aux personnes touchées.

L'intervention conjointe rapide du Gouvernorat provincial, des Ministères de la Santé et des Transports, souligne une note des entités locales à laquelle ANGOP a eu accès lundi, a été considérée comme cruciale pour contenir la propagation de la maladie, grâce à la fourniture immédiate de ressources humaines, de médicaments et de soutien technique.

Samedi, le gouverneur João Diogo Gaspar, les membres de son équipe, ainsi qu'une autre équipe multisectorielle de Luanda, coordonnée par le secrétaire d'État à la Santé publique, Carlos Alberto de Sousa, ont travaillé à Luinha, où ils ont profité de l'occasion pour sensibiliser la population sur les mesures préventives contre la maladie, telles que boire de l'eau traitée, se laver les mains avec de l'eau et du savon avant de manger, l'assainissement de base, entre autres.

L'équipe, qui a apporté sur le terrain des médicaments, des produits d'hygiène et de désinfection de l'eau et d'autres équipements, comprenait également du personnel des Forces armées angolaises (FAA), de l'Administration du Territoire, entre autres.

Luinha est une ville de la province de Cuanza-Norte, située à plus de 30 kilomètres du siège communal de Canhoca, avec des terres fertiles et arables pour la production agricole.

La région est fréquentée par des personnes venant de différentes parties du pays, notamment de Luanda, la capitale du pays, pour la promotion agricole, le train étant le moyen de transport le plus utilisé pour s'y rendre.

Les autorités soulignent toutefois également la nécessité d'une surveillance continue pour empêcher la propagation du choléra à d'autres régions.

La distribution de vaccins est prévue ce lundi dans d'autres zones touchées, comme Massangano, Quiculungo et Mucoso.