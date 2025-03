Angola: Un agriculteur prévoit de récolter 67 tonnes de divers produits

Longonjo (Angola) — L'agriculteur familial João Lukila, avec 112 hectares arables, dont 32 sont en production, dans la municipalité de Longonjo, province de Huambo, prévoit de récolter 67 tonnes de maïs, de blé, de pommes de terre, de choux et de haricots.

Dans des déclarations faites à l'ANGOP lundi, il a indiqué qu'il s'agit de 40 tonnes de maïs, 12 de blé, huit de pommes de terre, quatre de choux et trois de haricots, cultivés entre janvier et février (deuxième saison agricole), dont la récolte commence en avril prochain.

Il a souligné que, sur la majorité des hectares cultivés, 18 sont du maïs, un des haricots, cinq du blé, deux du chou et le même nombre de pommes de terre, tandis que le reste des terres est en cours de préparation pour la plantation.

L'agriculteur a expliqué que les produits étaient vendus sur des marchés informels de la province de Huambo, tandis que les supermarchés dépendent d'un contact préalable avec l'institution.

Selon lui, le soutien apporté par les autorités se limite encore à l'examen du nombre d'hectares de terres disponibles, l'obligeant souvent à louer des tracteurs pour préparer la terre, c'est pourquoi il a demandé davantage d'engrais et d'autres intrants nécessaires pour stimuler la production et lutter contre la faim et la pauvreté.

Il a également demandé l'appui du Fonds d'appui au développement agraire (FADA), car il n'a reçu que 10 sacs d'engrais 12/24/12 du bureau de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de la municipalité de Longonjo, ce qui, à son avis, est insuffisant.

Il a annoncé que, grâce à la production, 20 travailleurs ont été embauchés, dont 10 directs et autant indirects.

À Longonjo, les villages et les communautés sont davantage axés sur la production de maïs, de haricots, de pommes de terre, de soja, de choux, de carottes, de tomates, d'oignons, d'ail et d'arachide, cultivés dans les hautes terres, les pentes et autour des habitations, pendant la saison des pluies, tandis qu'à la saison des pluies, il est pratiqué dans les basses terres.

Avec un total de 32 coopératives agricoles, 16 fermes et quatre associations, sur une superficie cultivée de 34 110 hectares, les autorités locales prévoient une récolte de 27 000 tonnes de céréales, 15 240 tonnes de légumes, 14 400 tonnes de racines et tubercules, 5 760 tonnes de légumineuses et oléagineux, 4 230 tonnes d'arbres fruitiers, entre autres cultures.