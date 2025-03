Algérie: Le Plan de sauvegarde et de mise en valeur de la vieille ville de Nedroma approuvé par arrêté interministériel

Alger — L'arrêté interministériel portant approbation du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma, cité historique de la wilaya de Tlemcen, a été publié au Journal officiel n15.

L'arrêté, signé par les ministres de la Culture et des Arts, de l'Habitat, de l'urbanisme et de la ville, de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'Aménagement du territoire ainsi que de l'Environnement et de la Qualité de la vie, en application des dispositions de la Loi n 98-04 relative à la protection du patrimoine culturel, approuve le plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma.

Le plan, mis à la disposition du public durant les 30 jours qui suivent la publication du présent arrêté, peut être consulté au niveau du siège de la commune de Nedroma et au niveau du siège de l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (ANSS), stipule cet arrêté.

L'Agence veille au suivi de la mise en oeuvre de ce plan de sauvegarde et de en concertation avec le président de l'Assemblée populaire communale de Nedroma et toutes les autorités et parties concernées, selon les termes de l'article 6 de cet arrêté.

Le ministère de la Culture et des Arts a souligné, dans un communiqué, que l'approbation du plan de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille ville de Nedroma, vient "renforcer les efforts de l'Etat algérien dans la protection du patrimoine".

Elle constitue aussi une "étape importante" dans le processus de préservation des sites historiques de la wilaya de Tlemcen.

"La vielle ville de Nedroma dispose de nombreux monuments historiques alliant authenticité et modernité et demeure un "témoin vivant d'une civilisation islamique ancienne", a souligné le ministère, notant que ce plan de sauvegarde "répond au besoin urgent" de préserver un patrimoine "unique", partie intégrante de l'identité algérienne.

"Le ministère de la Culture et des Arts poursuit ses efforts pour inscrire la vieille ville de Nedroma, dans la Liste du patrimoine mondial de l'Unesco", a relevé le ministère, qualifiant cette approbation du Plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur du secteur sauvegardé de la vieille Nedroma d'" étape juridique fondamentale" devant renforcer le statut de Nedroma comme un des secteurs sauvegardés les plus importants en Algérie" qui contribuera à "consolider sa valeur historique et culturelle".