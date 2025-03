Gabon: Présidentielle 2025 - 49 risques liés au déroulement des prochaines échéances électorales identifiés par la société civile

Dans le cadre de la mise en oeuvre du projet de monitoring et de prévention des violences liées au processus électoral au Gabon pendant le cycle Electoral 2025, l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Electorale (IDEA International), en partenariat avec l'ONG Women Go for Peace et le Réseau de Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale (REDHAC), avec le soutien du Ministère Français pour l'Europe et les Affaires Étrangères et de l'Union Européenne, a organisé pendant deux (2) jours à Libreville, un atelier de Cartographie des risques électoraux pendant le cycle électoral 2025. Une opportunité pour les participants d'identifier les zones potentiels de conflit, les cartographier et apporter des solutions préventives.

Du 13 au 14 mars dernier, les organisations de la société civile se sont retrouvées afin de discuter des risques de violences électorales. Lors de la première journée à l'ouverture des travaux, Jeanne Clarisse Dilaba, Coordinatrice du REDHAC a déclaré que "nous avons une opportunité précieuse de renforcer notre engagement envers la protection et la promotion des droits de l'humain. Alors que nous nous engageons dans cette période électorale, il est impératif de se rappeler pourquoi nous sommes ici ! veiller à ce que chaque citoyen puisse exercer ses droits fondamentaux sans crainte ni entrave."

Pour Nicholas Matatu, Représentant pays de l'Institut International pour la Démocratie et l'Assistance Électorale (IDEA), dont la mission est de soutenir la démocratie dans le monde, " l'objectif principal de cet atelier est d'étudier le calendrier électoral, étudier la carte du Gabon, et essayer avec les participants de déterminer quels sont les moments les plus sensibles dans cette période électorale, quelles sont les zones à risques pendant le processus électoral afin de mettre en place des mesures de prévention et d'atténuation de violence. Nous souhaitons que l'élection présidentielle soit apaisée. "

Quant à Hermina Akazong Sabikanda, présidente de l'ONG Women Go for Peace, Coordinatrice nationale du projet de monitoring et de prévention des violences liées au processus électoral au Gabon, cet atelier s'inscrit dans la dynamique de préparer, ensemble, des élections 2025 apaisées, inclusives et transparentes au Gabon. Non sans ajouter que "cet atelier, c'est notre boussole. Il est là pour nous aider à lire le terrain, à identifier les risques, qu'ils soient politiques, sociaux ou locaux. et à trouver les moyens de prévenir les tensions avant qu'elles ne s'enflamment."

Au cours des deux jours de travaux, les participants ont eu droit à des communications autour de l'aperçu de l'historique des risques liés au processus électoral au Gabon de 1990 à nos jours ; l'aperçu du nouveau code électoral et l'identification des risques juridiques ; les étapes et le chronogramme du processus électoral en 2025 et l'Introduction et Prévention des violences électorales. Ces exposés ont servi de base pour l'identification et l'élaboration des solutions préventives aux risques de violences électorales.

Ainsi, constitués en cinq (5) groupes de travail, les participants ont examiné différentes questions relatives au processus électoral en amont des

échéances électorales de 2025 et déterminer les facteurs de risques éventuels. Dans un exercice pratique sur l'identification des zones à fort, moyen et faible risque par département du Gabon, les participants ont été regroupés par province et

chaque groupe avait pour tâche d'identifier les risques électoraux.

Les participants ont identifié et répertorié 49 risques liés au déroulement des prochaines échéances électorales du 12 avril 2025. Les types de risques identifiés sont les risques sécuritaires, les risques juridiques, les risques financiers, politiques, sociaux, les risques organisationnels. Ces derniers ont émis des recommandations à l'endroit des Organes de Gestion des Élections, des autorités, des médias, des candidats, des Organisations de la Société Civile notamment : des mesures de prévention et d'atténuation en vue des élections apaisées.

Le projet de monitoring et de prévention des violences liées au processus électoral au Gabon pendant le cycle Electoral 2025 va mettre en place un réseau de 10 moniteurs et une équipe d'analystes formés pour l'élection du 12 avril 2025, afin de collecter des données sur l'environnement sécuritaire et en particulier sur les facteurs qui pourraient conduire à des incidents de violence liés aux élections.