Gabon: Visite du Ministre des Mines Gilles Nembé sur le site de Baniaka

À l'approche de la signature d'une convention minière entre le Gabon et REMINAC SA, filiale de l'entreprise australienne GENMIN, une importante délégation conduite par le Ministre des Mines, Gilles Nembe, et à laquelle prenaient part Juste Louangou Bouyomeka, Conseiller Spécial du Président de la Transition, Thierry Makando, nouveau Directeur de REMINAC, ainsi que des Autorités locales, a visité la mine de fer de Baniaka, située à une centaine de Km de Franceville.

Le ministre gabonais en charge des mines, Gilles Nembé et sa délégation ont visité la mine de fer de Baniaka, située dans la province du Haut-Ogooué et à une centaine de Km de Franceville. L'objectif visé est d'évaluer les avancées et échanger avec les populations.

Occasion pour Gilles Nembe de toucher du doigt l'état d'avancement administratif et technique du projet, tout en s'assurant du respect des engagements environnementaux et sociaux par REMINAC SA.

Située à cheval entre les départements de Lekoko, l'Ogooue-Letili et la Mpassa, la mine de Baniaka se distingue par des potentialités économiques et sociales importantes, avec notamment 500 à 700 emplois directs et 1 500 indirects attendus, et 5% des revenus d'exploitation qui seront dédiés au financement de projets communautaires.

Pour une exploitation optimale, le projet prévoit des infrastructures stratégiques, telles qu'un corridor logistique reliant le site au Transgabonais et au port d'Owendo, ainsi qu'une alimentation électrique provenant du barrage du Grand Poubara. Des éléments préalables qui ont également fait l'objet d'une attention particulière.

Cette visite a permis au Ministre des Mines de réaffirmer l'engagement du Gouvernement Gabonais et du CTRI à accompagner les projets miniers, tout en garantissant leur impact positif sur le développement des communautés locales.