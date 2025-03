Ile Maurice: Navin Ramgoolam interrogé sur la drogue, Safe City et les Smart Cities

La session parlementaire de demain s'annonce chargée, avec une série d'interpellations adressées au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ainsi qu'à plusieurs ministres. Lors du Prime Minister's Question Time (PMQT), seize questions seront posées au chef du gouvernement, tandis qu'environ cinquante autres concerneront les ministres de différents départements. Après cette séance de questions-réponses, l'Assemblée nationale examinera trois projets de loi : The Representation of the People (Amendment) Bill, The Finance and Audit (Amendment) Bill et The Bail (Amendment) Bill.

Les interpellations adressées au Premier ministre

Roshan Jhummun sera le premier à interroger le Premier ministre sur la construction d'une nouvelle tour de contrôle aérien à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam. Il demandera la liste des entrepreneurs présélectionnés, l'état d'avancement des travaux, le montant des fonds déboursés ainsi que la date prévue d'achèvement du chantier.

Ashley Ramdass poursuivra avec des questions sur le Safe City Project, notamment sur l'identité des entrepreneurs et sous-traitants impliqués et l'efficacité du dispositif en matière de sécurité publique et de lutte contre la criminalité.

Raviraj Sinha Beechook se concentrera sur le Smart City Scheme, sollicitant des précisions sur la superficie totale des terrains approuvés sous ce programme ainsi que les exemptions fiscales accordées aux promoteurs, incluant l'impôt sur le revenu, la TVA, les droits de douane et les taxes de morcellement.

Le député de l'opposition, Adrien Duval, abordera la prolifération de la drogue à Maurice, demandant des statistiques sur les cas signalés à la police depuis le 12 novembre 2024, ainsi que sur les arrestations et inculpations pour possession, trafic et vente de stupéfiants. Il interrogera également le Premier ministre sur l'élargissement du mandat du Public Accounts Committee.

Autres sujets d'importance

Babita Thannoo attirera l'attention sur les conditions de travail des pilotes d'Air Mauritius, demandant si une enquête est prévue pour garantir l'équité entre pilotes mauriciens et étrangers, conformément aux normes internationales.

Nitish Beejan sollicitera des détails sur l'exercice de recrutement pour le poste de Deputy Permanent Secretary, publié en 2023, ainsi que sur le nombre de candidats retenus.

Farhad Aumeer reviendra sur la drogue retrouvée dans une tractopelle en juillet 2019. Il demandera des mises à jour sur l'enquête des 95 kg de cocaïne découverts dans le moteur de l'engin, ainsi que sur d'éventuelles arrestations. Toutefois, cette question, placée en dernière position, risque de ne pas être traitée faute de temps.

Les interpellations aux ministres

Babita Thannoo s'intéressera au complexe sportif national de Côted'Or et demandera au ministre des Sports, Darmarajen Nagalingum, des statistiques sur la fréquentation mensuelle de l'infrastructure et les mesures pour la rendre plus accessible au public.

Tony Apollon interrogera également le ministre des Sports sur l'Académie de football de Liverpool à Maurice, cherchant à connaître le montant investi jusqu'en décembre 2024 et les bénéfices réalisés.

Rubna Daureeawo posera des questions au ministre de la Technologie, Avinash Ramtohul, concernant le nombre d'avocats ayant offert leurs services à l'Information and Communication Technologies Authority depuis janvier 2015, les dossiers traités et les honoraires versés.

Kaviraj Rookny se focalisera sur les cas de négligence médicale dans les hôpitaux publics et demandera au ministre de la Santé, Anil Bachoo, de fournir des statistiques sur les plaintes déposées ces cinq dernières années, l'état des enquêtes en cours, les sanctions appliquées et les mesures pour prévenir de tels incidents.

Enfin, Farhad Aumeer interrogera également le ministre de la Santé sur l'achat de scanners thermiques pendant la pandémie de Covid-19, demandant le nombre d'unités commandées via Bo Digital, le montant total déboursé et le nombre d'appareils encore inutilisés.

Avec une telle variété de questions à l'ordre du jour, cette session parlementaire s'annonce particulièrement animée.