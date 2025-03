Ile Maurice: Forte baisse des arrivées en février

Les arrivées touristiques et les revenus générés par le secteur ont connu une baisse significative en février 2025 par rapport à la même période en 2024. Selon les derniers chiffres publiés par Statistics Mauritius, le nombre de visiteurs a chuté de 12,1 %.

En février 2024, Maurice avait accueilli 109 266 touristes. Un an plus tard, ce chiffre est tombé à 95 991, dont 94 881 arrivés par avion et 1 110 par bateau. Cette tendance à la baisse était déjà observable en janvier 2025, avec 116 926 arrivées contre 119 305 en janvier 2024, soit une diminution de 2 %. Sur les deux premiers mois de l'année 2025, le nombre total de visiteurs a reculé de 6,8 %, passant de 228 571 à 212 917.

Diminution des visiteurs en provenance d'Europe

Les arrivées de touristes européens ont également connu une baisse marquée. En février 2024, 81 244 Européens avaient visité l'île, dont 76 524 par avion et 4 720 par bateau. En février 2025, ce chiffre est descendu à 72 162, avec 71 516 arrivées aériennes et seulement 646 par voie maritime.

En janvier 2024, 79 391 touristes européens étaient venus à Maurice (71 231 par avion et 8 160 par bateau), tandis qu'en janvier 2025, ce nombre est tombé à 72 806 (70 719 par avion et 2 087 par bateau). Plusieurs marchés, notamment la République tchèque, la Croatie, le Danemark, l'Estonie, le Portugal, la Roumanie, la Slovénie et la Turquie, enregistrent des baisses notables.

Baisse des touristes africains et nord-américains

Le nombre de touristes en provenance d'Afrique a diminué de 8,5 % entre février 2024 et février 2025. Seuls 4 018 Sud-Africains ont choisi Maurice en février 2025, contre 4 895 un an plus tôt.

Du côté du marché nord-américain, la baisse est encore plus marquée. Les États-Unis affichent un recul significatif, avec 738 visiteurs en février 2025, contre 1 751 en février 2024.

Chute des revenus

En février 2024, les revenus du secteur touristique s'élevaient à Rs 7,4 milliards. Bien que les chiffres exacts pour février 2025 ne soient pas encore confirmés, une baisse est attendue. Déjà en janvier 2025, les recettes touristiques avaient chuté à Rs 8,5 milliards, contre Rs 9,1 milliards en janvier 2024, selon la Banque de Maurice.