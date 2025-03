Plusieurs chaines de télévision nationales ont vu leurs signaux «coupés» de la Télévision numérique terrestre (TNT). Contrairement à certains acteurs et opérateurs qui lient cette restriction sans «préavis» au non-respect de «redevances» dues, la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), l'opérateur public de diffusion de la TNT au Sénégal, dans son éclairage, parle d'une réduction de la bande passante pour non-paiement des «frais de diffusion», qui garantissent la présence de ces chaînes sur le bouquet TNT.

La crise notamment financière dans le secteur des médias est encore loin de livrer toutes ses conséquences. En cette période de difficultés économiques que traversent toutes les entreprises et organes de presse ou presque, plusieurs chaînes de télévision n'émettent plus sur le bouquet de la Télévision numérique terrestre (TNT). Le non-respect des obligations financières, notamment «les redevances», serait à l'origine de cette «coupure» par la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS-SA), en charge de la diffusion de la TNT au Sénégal. Selon Dakaractu, parmi les chaînes concernées par cette dicision figurent la RDV, Walf TV, ITV, Touba TV, Africa 7, Bantamba TV, etc.

En réaction à cette restriction, Alassane Samba Diop, Directeur général du Groupe Emedia Invest, dénonce «une volonté de réduire toutes les télévisions au silence». «Nous nous sommes réveillés un beau jour et on nous a coupé le signal, sans préavis, sans sommation. En effet, Amadou Diop, qui était Directeur de la TDS-SA, nous avait demandé de supporter les coûts de diffusion via la Sonatel, en nous assurant qu'ils nous rembourseraient par la suite.

Nous avions d'ailleurs fourni toutes les factures comme preuves. Nous constatons qu'il y a, en réalité, une volonté de réduire toutes les télévisions au silence et de créer des chômeurs. Ces gens ne veulent pas accompagner les entreprises privées. Nous dénonçons cette mesure unilatérale», a-t-il expliqué dans Dakaractu.

PAS DE «COUPURES DE SIGNAUX» POUR «REDEVANCES», MAIS UNE «REDUCTION» DE LA BANDE PASSANTE POUR DES «FRAIS DE DIFFUSION» IMPAYEES

La TDS-SA s'inscrit en faux contre les allégations justifiant ces coupures de signaux de ces télévisions par le non-paiement de «redevances». Hier, dimanche 16 mars 2025, dans un communiqué, la TDS-SA, apportant des clarifications, a expliqué le motif de cette restriction par des «frais de diffusion», en contrepartie desquels la présence des chaînes a assurée sur le bouquet TNT. Donc, pour la TDS-SA, il ne s'agissait pas de «coupures de signaux» pour défaut de paiement de «redevances», mais d'une «réduction» de la bande passante en raison des «impayés de frais de diffusion».

Ainsi, TDS-SA appelle à la collaboration de tous les acteurs du secteur pour garantir une diffusion continue et de qualité pour les téléspectateurs sénégalais. Cela suppose que les chaînes s'acquittent de ces frais pour couvrir les charges liées à la diffusion de leurs programmes. Et, le montant cumulé des arriérés de ces frais est estimé à 577 millions de FCFA, soit un peu plus d'un demi-milliard. Cette somme représente le cumul des impayés réclamés à certaines chaînes de télévision, malgré les efforts de l'État sénégalais, par l'intermédiaire de TDS-SA, pour continuer à supporter ces frais pendant plusieurs années.

Selon TDS-SA, face à cette difficulté, son partenaire technique a récemment décidé de réduire la bande passante allouée à la diffusion des chaînes de la TNT à l'échelle nationale. Par conséquent, seules les chaînes ayant respecté un niveau satisfaisant de recouvrement de leurs factures peuvent continuer à être diffusées sur tout le territoire sénégalais, explique la source. Dès lors, l'opérateur public de diffusion de la TNT au Sénégal en appelle à la responsabilité de tous les acteurs de ce secteur pour assurer la continuité du service public de diffusion. En attendant, la TDS-SA dit rester ouverte à des discussions avec les chaînes concernées pour trouver une solution durable à cette crise.