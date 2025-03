Sénégal: Situation des Sfd au Sénégal - Hausse de 15,7% du montant des emprunts au 4e trimestre 2024

Au 4e trimestre 2024, le montant des emprunts des Systèmes financiers décentralisés (Sfd) s'est établi à 166,0 milliards de francs CFA contre 143,5 milliards de francs CFA au trimestre précédent, soit une hausse de 15,7%.

Selon la Direction générale du secteur financier, une entité du ministère des Finances et du Budget, cette situation, consécutive à la progression des emprunts à terme de 19,6%, est particulièrement favorisée par l'accroissement respectif des emprunts des Sfd de type sociétés commerciales (31,3%) et de type Imcec affiliés (8,9%), contrairement aux emprunts des Sfd de type Imcec non affiliés qui affichent un repli (-12,2%) sur la période sous revue.

Comparativement à la même période de l'année 2023, les financements reçus par les Sfd ont progressé de 11%, correspondant à une augmentation de 16,5 milliards de francs CFA.

Le rapport informe que les fonds propres des Sfd sont passés de 216,3 milliards de francs CFA au 3ème trimestre 2024, à 219,3 milliards de francs CFA au 4ème trimestre 2024, soit une hausse de 1,4%. Cette situation découle des hausses respectives des fonds propres détenus par les sociétés commerciales (9,5%) et les IMCEC non affiliées (10,7 %). En variation annuelle, les fonds propres des SFD ont connu une croissance de 5,3%, soit une augmentation de 11,1 milliards de francs CFA.

Selon le rapport, au quatrième trimestre 2024, le montant des crédits octroyés a enregistré une hausse de 18,5% par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 224,6 milliards de francs CFA. Cette situation est favorisée par l'accroissement des financements accordés aux hommes (18,5%), aux femmes (16,2%), et à ceux destinés aux personnes morales (21,0%). «Tenant compte du type de SFD, cette progression des financements est observée chez les Imcec affiliées (5,9%) et les sociétés commerciales (41,6%) contre un repli (-12,1%) des crédits distribués par les Imcec non affiliées. En comparaison à la même période de l'année précédente, la production de crédit annuelle a augmenté de 0,6%, soit un surplus de 1,4 milliards de francs CFA », lit-on dans le rapport.

L'encours de crédit s'est établi à 774,1 milliards de francs CFA au quatrième trimestre 2024, soit une hausse de 3,7% par rapport au trimestre précédent. Cette situation découle des relèvements respectifs des financements accordés aux hommes (15,6%) et aux personnes morales (7,9%), contrairement à ceux des femmes qui ont enregistré une dépréciation (-23,5%) sur la période sous revue. Sur une base annuelle, l'encours de crédit des SFD a connu une croissance de 2,8%, soit une augmentation de 21,4 milliards FCFA.

L'encours des crédits sains, au terme du quatrième trimestre 2024, est ressorti à 718,2 milliards de francs CFA, soit une croissance de 4,1% par rapport au trimestre précédent. Cette situation résulte des hausses respectives des crédits sains à court terme (4,6%), moyen terme (5,1%) et long terme (2,1%).

Sur le plan macroéconomique, le taux de financement de l'économie2 par les Sfd est ressorti à 5,0% du PIB au quatrième trimestre 2024. L'encours de crédit représente 10,1% du crédit à l'économie, soit une progression de 0,3 point de pourcentage sur la période.