Gabon: Le Centre de Contrôle Technique et de Permis G de Mounana bientôt sorti de terre

La notabilité de Mounana et environs, les responsables des confessions religieuses ont tour à tour, consacré le lieu où sera érigé le Centre de Contrôle Technique et de Permis G de Mounana et ce, en présence du Conseiller Spécial du chef de l'Etat, Rodrigue Bokoko. Grequet Hulriche Gnénguélé, Directeur Général de GIEEBI ( Gnénguhélé-Intervention-Eau-Electricité-Bâtiment et Industriel) dit être heureux d'avoir reçu des bénédictions des sages et des hommes de Dieu pour commencer et mener à bien, les travaux de cet établissement à bon port.

Ils étaient tous là ou presque, les notables, les auxiliaires de commandement, les responsables des confessions religieuses, pour bénir, consacrer l'espace où va être érigé, le Centre de Contrôle Technique et de Permis G de Mounana. Ce rituel a eu lieu en présence du Conseiller Spécial, Chargé de missions du président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema qui lui, a exhorté les uns et les autres à la cohésion, à la prière, afin que les travaux se fassent dans les normes et arrivent à bon terme.

Les notables de Mounana, autour du chef canton, Guillaume Mateya, ont invoqué leurs ancêtres afin qu'ils acceptent que soit érigé cet établissement. " Tu travailles sans crainte, les travaux vont allés bon train. Les ancêtres ont écouté nos appels, nous avons consacré la terre. Tes travailleurs et toi, avez toutes nos bénédictions. Cette oeuvre fera la fierté de notre contrée et permettra aux jeunes d'avoir un emploi, grâce à notre fils Brice Clotaire Oligui Nguema" rassure le Chef Canton, Guillaume Mateya.

Les prières des confessions religieuses, les bénédictions de la notabilité ont rassuré Grequet Hulriche Gnénguélé, Directeur Général de Gnénguhélé-Intervention-Eau-Electricité-Bâtiment et Industriel (GIEEBI). Il dit être confiant de commencer les travaux et de les conduire à leur terme avec son équipe, en qui, il croit pour son dynamisme et professionnalisme.

Le terrain de construction du Centre s'étend sur un espace de 3 hectares. La durée des travaux est prévue pour 3 mois à compter du 12 mars 2025. Pour rappel, la première pierre a été posée à cet endroit, le 18 juillet 2024 par le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema en présence du Général Doudou Lengoma, Président du Conseil d'administration de Comilog.