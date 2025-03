Algérie: Quatre terroristes se rendent aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar

Alger — Quatre (4) terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), en leur possession des pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munition, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l'Armée nationale populaire, quatre (4) terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région militaire.

Il s'agit des terroristes Idabir Ighless dit Abou Meriem qui avait en sa possession un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition, Barbouchi Sidi alias dit Tarek qui avait en sa possession un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition, Mokhtari Aboubakrin dit El Moutana qui avait en sa possession un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition et El-Omrani Abdellah dit Abou Moussa qui avait en sa possession un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munition", précise la même source.

"Cette opération de qualité reflète, une fois de plus, l'efficacité de l'approche adoptée par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans tout le pays", ajoute le communiqué.