Congo-Brazzaville: Live show 2025 - Une rencontre entre talent, challenge et inspiration

Organisé par la jeunesse "On en parle", une émission radio dédiée à la promotion et à l'épanouissement de la jeunesse congolaise, le "Live show" du 22 mars promet d'être un moment d'inspiration, d'apprentissage et de découverte à travers des défis originaux et des échanges enrichissants.

L'objectif de l'émission radio "On en parle" est de permettre au public de voir une autre facette de ces jeunes inspirants, au-delà de leur image habituelle, à travers leur réflexion, leur créativité et leur capacité à relever des défis. Dans le cadre de ses préparatifs, une session de travail a réuni l'équipe organisatrice et certains des challengers sélectionnés. Cette rencontre a permis de présenter les différentes étapes du Live show, d'affiner les modalités des défis et de garantir une organisation fluide et engageante.

Loin des formats des conférences classiques, cet événement va réunir six jeunes qui inspirent par leurs actions et leur engagement au quotidien. Chacun, dans son domaine, impacte la jeunesse et contribue au changement. Mais cette fois-ci, ils seront mis au défi dans une série d'épreuves mêlant musique, logique, culture entrepreneuriale et créativité.

Les épreuves incluses sont le défi musical, le défi logique, la devinette de marques congolaises, le défi de projet. Quant au défi musical, les participants devront écrire et interpréter une chanson en direct, montrant leur talent et leur capacité à collaborer sous pression.

Pour sa part, le défi logique permettra de résoudre des énigmes complexes pour tester leur esprit d'analyse et leur réactivité. S'agissant de la devinette de marques congolaises, il sera question d'identifier des entreprises locales à partir des indices pour mettre en lumière les modèles locaux. Enfin, le défi de projet amènera les six jeunes à imaginer une idée de projet en équipe et la présenter en public.

Cependant, entre chaque épreuve, des mini-panels seront animés avec des intervenants de qualité pour partager leur expérience sur des sujets inspirants. Loin d'être un simple divertissement, "Live show " est une opportunité d'apprendre à travers le jeu et le témoignage. Les tickets de cet événement que les jeunes attendent fièvreusement sont déjà disponibles.