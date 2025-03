Congo-Brazzaville: Fitaas - La huitième édition prévue le 25 mars dans trois villes du pays

La tenue de la huitième édition du Festival international du théâtre et autres arts de la scène (Fitaas), couplée à la célébration de la Journée mondiale du théâtre, aura lieu du 25 au 30 mars à Brazzaville, Dolisie et Pointe-Noire, sur le thème « Femme et Homme : égalité et équilibre ».

Organisé par le Centre de la République du Congo de l'Institut international du théâtre que dirige Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah, poète, écrivain et metteur en scène, le Fitaas a pour objectifs d'oeuvrer pour l'émergence et la promotion des talents littéraires et statistiques ; de faire du Congo un point de mire du théâtre mondial ; et de créer une passerelle culturelle entre le Congo et d'autres pays de la planète.

Le festival sera ouvert l'après-midi du 25 mars au Cercle culturel Sony-Labou-Tansi, à Brazzaville. Il se déroulera également à l'espace culturel Yaro et Musée cercle africain à Pointe-Noire, et enfin à la Gare routière de Dolisie.

Au programme, spectacles de théâtre, danse, musique, conte, slam, stand up, conférence, table ronde, masterclass d'écriture dramatique, exposition, présentation et dédicace de livres, visite touristique... « Nous sommes ouverts au partenariat et au sponsoring », a indiqué le directeur du festival, Yvon Wilfride Lewa-Let Mandah.