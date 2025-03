Afrique: L'Africa political outlook 2025 - Repenser la gouvernance du continent pour un avenir prospère

Les 25 et 26 mars, Bruxelles accueillera la troisième édition de l'Africa political outlook (APO), un sommet de haut niveau qui se donne pour mission de repenser les modèles de gouvernance du continent africain.

Sur le thème "Nouveau Sud, ancien monde", l'événement marquera une étape décisive pour l'Afrique, en réunissant des leaders politiques, des chercheurs, des diplomates et des experts de tous horizons. Ensemble, ils tenteront de trouver des solutions concrètes pour renforcer la gouvernance sur le continent et répondre aux attentes des citoyens africains.

L'APO se distingue par sa capacité à aborder les enjeux essentiels du développement de l'Afrique dans toute sa diversité. En effet, après deux éditions couronnées de succès, celle de cette année sera l'occasion de traiter des questions qui façonnent aujourd'hui l'avenir du continent : réforme de l'ordre financier mondial, gestion de la dette, réformes de l'Union africaine, et la place de l'Afrique dans un monde de plus en plus polarisé. La question de la dette africaine, par exemple, sera au centre des débats, avec une volonté de redéfinir un cadre plus équitable pour le financement du développement africain.

Les crises géopolitiques mondiales, en particulier la situation à Gaza, et les relations avec la nouvelle administration américaine, soulignent l'urgence pour l'Afrique de jouer un rôle plus affirmé sur la scène internationale. Cela implique de repenser la coopération au sein de structures régionales comme la zone de libre-échange continentale africaine, l'Alliance des Etats du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont appelées à répondre aux défis de l'intégration régionale.

Un autre point crucial qui sera abordé lors de ce sommet est l'inégalité croissante sur le continent, notamment les inégalités économiques et sociales qui alimentent les frustrations et la colère, surtout parmi les jeunes africains. L'APO 2025 tentera de trouver des pistes pour transformer cette colère en un moteur de changement positif, afin de construire une Afrique plus juste et inclusive.

La crise sanitaire de la covid-19 a mis en lumière les faiblesses des systèmes de santé africains, un point qui sera également abordé lors de cette rencontre. L'objectif est d'élargir la réflexion sur l'avenir des soins de santé en Afrique et de promouvoir la transition verte pour un continent plus résilient face aux changements climatiques.

L'APO dépasse ainsi le cadre d'un simple sommet. Ce forum est conçu comme un incubateur de solutions pratiques et d'innovations, visant à construire des modèles de gouvernance plus inclusifs et résilients. Il offre aux participants une plateforme stratégique pour des échanges francs et constructifs qui aboutiront à des propositions concrètes pour l'avenir du continent.

Devenu un rendez-vous annuel incontournable, l'APO s'affirme comme un acteur clé pour soutenir l'essor du continent. La troisième édition promet de franchir une nouvelle étape dans l'élaboration de solutions pour les défis les plus pressants, renforçant ainsi la voix de l'Afrique sur la scène internationale et répondant aux aspirations légitimes de ses citoyens.