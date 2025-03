Afrique: Préparation des championnats d'Afrique de judo et de sambo - La fondation Africa centrum sort le grand jeu

Le stage de perfectionnement en Russie des athlètes congolais pratiquant le judo et le sambo leur permet de préparer dans les conditions idoines les championnats d'Afrique prévus respectivement du 25 au 27 avril, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le judo, et du 25 au 26 mai à Conakry, en Guinée, pour le sambo.

Le camp d'entraînement lancé le 10 mars va s'achever le 26 mars. Les judokas congolais affûtent leurs armes à Sotchi. Les pratiquants de sambo sont, quant à eux, basés à Armavir.

Cette formation a été rendue possible grâce à l'Académie des arts martiaux de Sirus, aux Fédérations russes de judo et de sambo et la Fondation Africa centrum dont Jocelin Patrick Mandzela, consul honoraire du Congo à Saint Pétersbourg, est le président d'honneur.

La fondation Africa centrum est une plateforme d'échanges culturels, éducatifs et sportifs entre les Etats africains et la Fédération de Russie. Elle crée des nouvelles opportunités de dialogue, d'amitié et de coopération.

En mars 2024, cette structure avait permis aux gymnastes congolaises de participer au Festival Alina-Kabaeva, l'ancienne championne olympique à Sotchi. Pour son pragmatisme et sa dévotion pour l'éclosion de la jeunesse et de l'élite sportive de demain, Jocelin Patrick Mandzela a été élevé président d'honneur de la Fédération congolaise de judo et disciplines associées, emboîtant le pas à la Fédération congolaise de gymnastique qui avait fait autant pour sa vision pour le developpement du sport au Congo.