Tunisie: Première quinzaine de Ramadan - 65 accidents de motos et 17 décès

Dans 88,9 % des cas, le port du casque prévient contre les risques de chocs et de traumatismes crâniens graves pouvant conduire au décès de son propriétaire. Le colonel Chamseddine Adouani, chef du bureau de coordination et de communication de l'Observatoire National de la Sécurité Routière (ONSR).

Dans une déclaration à la TAP, le colonel Adouani a affirmé que l'obtention d'un permis de conduire de catégorie « A » est obligatoire pour tous les motocyclistes. Il est également obligatoire pour tous les utilisateurs de petites et moyennes motos de faciliter leur déplacement sur les routes et d'appliquer et de respecter davantage le code de la route. Il a souligné que le nombre d'accidents de la circulation causés par des motos depuis le début du Ramadan jusqu'au 16 mars a atteint 65 accidents, faisant 17 morts.

Il a appelé les entreprises de livraison à fournir, à leurs livreurs les équipements de protection nécessaires, notamment les casques, Ces derniers ne doivent parler sur les téléphones portables pendant qu'ils roulent, une des causes qui est responsable, avec l'inattention et la vitesse des accidents de la route graves et mortels.

Le colonel Adouani a relevé que l'Observatoire national de la sécurité routière travaille à l'élaboration d'un code qui fixe les conditions relatives à la distribution, à la fabrication des casques destiné à protéger les motocyclistes et les conducteurs, en plus de mener des campagnes de sensibilisation à travers différents médias électroniques et sites de réseautage social.