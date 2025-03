Algérie: Hadj 2025 - Début de la réservation des billets via le portail 'Bawabet El Hadj Dz' et l'application 'Rakb Alhajij'

Alger — L'opération de réservation électronique des billets pour les hadjis de la saison 1446/2025 a débuté, lundi à Alger, via le portail "Bawabet El Hadj Dz" et l'application "Rakb Alhajij".

Le directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Tahar Braik, a déclaré à la presse après le début de l'opération de réservation au siège d'Air Algérie à Kouba, que "la réservation, étape importante pour la saison du Hadj, s'effectue via le portail +Bawabet El Hadj Dz+ et l'application +Rakb Alhajij+".

A cette occasion, M. Braik a précisé que cette opération s'inscrit dans le cadre de la convention signée entre l'ONPO et la compagnie aérienne Air Algérie, le 6 février dernier, et qui constitue, a-t-il dit, "un pilier essentiel pour faciliter et réguler les opérations de réservation".

Après avoir salué "l'excellence", "le professionnalisme élevé" ainsi que "la bonne coordination" observée dans cette collaboration, M. Braik a affirmé que cet "intérêt découle de l'attention particulière accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au service de nos hadjis".

De son côté, le président directeur général d'Air Algérie, Hamza Benhamouda, a indiqué que la réservation "effective" des billets a débuté lundi à midi au centre de coordination des réservations de la compagnie, avec plus de 150 hadjis pour le premier vol.

La compagnie Air Algérie supervisera également "la vente des billets et la réservation des sièges pour toutes les compagnies de transport concernées par le Hadj, à l'instar de "Tassili Airlines" et "Saudi Airlines", via 12 aéroports et près de 150 vols pour chaque transporteur.

L'ONPO a également rappelé la nécessité de "respecter la date de réservation, celle-ci étant définitive et non modifiable", soulignant que "cet engagement est valable pour l'ensemble des hadjis, qu'il s'agisse de ceux ayant choisi de voyager avec le l'ONPO, où avec les agences de tourisme et de voyages autorisées au titre de cette saison 1446/2025".