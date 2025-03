Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 mars 2025

Sénégal: Le lac rose retrouve sa splendeur d'alors

Le lac Rose, l’un des sites touristiques les plus prisés et visités du Sénégal, commence à retrouver sa couleur mythique après plusieurs mois de morosité. En 2022, le lac avait perdu sa splendeur, devenant grisâtre et causant la perte d’emplois de plusieurs personnes.

Ce phénomène dû aux inondations avec le drainage des eaux de pluie de la banlieue de Dakar avait entrainé une situation désastreuse de ce bijou. Des photos récemment prises par le photographe Jacques Dor, partagées sur les réseaux sociaux montrent une nouvelle allure du lac qui retrouve petit à petit sa teinte rose distinctive. (Source allAfrica)

Pour exportation illicite des minerais congolais, l'UE frappe le secteur minier rwandais

Le secteur minier rwandais n'est pas épargné par les sanctions prises ce lundi 17 mars 2025 par l'Union européenne.

Située dans la capitale rwandaise, la raffinerie d'or de Gasabo a été sanctionnée par l'UE pour extraction et trafic des ressources naturelles de l'Est de la RDC. L'UE estime que les activités de cette raffinerie d'or contribuent à l'exportation illicite, via le Rwanda, de l'or extrait illégalement en RDC. (Source congo-press)

21ème session du Conseil National de Sécurité Alimentaire au Mali : Le Plan National de Réponses 2025 touchera plus de 1,4 millions de personnes

Au Mali, le premier ministre, ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, le Général de division, Abdoulaye Maîga, a présidé en fin de semaine à la primature la 21ème session Ordinaire du Conseil National de Sécurité Alimentaire.

Cette rencontre importante sur le Plan National de Réponse (PNR) 2025 à l’insécurité alimentaire a réuni à la primature en plus du Ministre-Commissaire à la sécurité alimentaire, Redouwane Ag Mohamed Ali, plusieurs membres du gouvernement et les 20 gouverneurs des régions du Mali. (Source maliweb)

Transition numérique au Gabon : EZ Audiovisuel plaide pour une TNT repensée et une connectivité souveraine

Ce vendredi 14 mars 2025, le site de la Baie des Rois a servi de cadre pour la rencontre qui s’est tenue entre l’entreprise gabonaise EZ Audiovisuel en partenariat avec le géant du satellite SES et plusieurs acteurs du secteur technique. Entre autre point abordé lors de ce workshop, la question de la représentation de la TNT désormais un outil capable incontournable pour le développement du pays.

Réunie à la Baie des Rois, l’entreprise gabonaise EZ Audiovisuel a échangé avec les professionnels techniques. Il était question d’exposer une vision nouvelle de la transition numérique au Gabon, en mettant l’accent sur deux leviers majeurs notamment la TNT et la connectivité. « La TNT ne peut plus être pensée comme il y a quinze ans. Le monde a changé, les usages aussi. Il faut désormais bâtir un écosystème capable de générer de la valeur, de l’emploi et des opportunités durables », a expliqué Yannick Nkebassani, co-fondateur d’EZ Audiovisuel. (Source GabonMediaTime)

Élections en Côte d'Ivoire : La CEI remet la liste électorale provisoire 2024-2025 de 8 761 348 électeurs

Le président de la Commission électorale indépendante (Cei), Coulibaly-Kuibiert Ibrahime, a remis ce lundi 17 mars 2025, au siège de l'institution à Cocody les Deux-Plateaux, la liste électorale provisoire 2024-2025 de 8 761 348 électeurs, dont 4 528 554 d'hommes et 4 232 794 de femmes sur clé Usb aux partis politiques ; groupements politiques et organisations de la société civile.

Après cette étape, la liste électorale provisoire sera affichée du 17 au 21 mars 2025 dans tous les lieux de vote du pays. (Source fratmat)

Au Burkina Faso, la junte nie tout massacre de civils par l’armée et ses supplétifs

L’ONG Human Rights Watch a dénombré 58 corps dans des vidéos filmées dans la zone de Solenzo, dans l’ouest du pays, où des soldats et des miliciens sont accusés d’avoir ciblé la communauté peule.

La junte militaire à la tête du Burkina Faso a nié tout massacre de civils par l’armée dans l’ouest du pays, samedi 15 mars, après la publication de vidéos d’exactions qui ont suscité l’indignation. Ces vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, montrent des dizaines de corps ensanglantés jonchant le sol, sans signe de vie apparent, les pieds et les mains ligotés, dans la zone de Solenzo (ouest). Des hommes armés enjambent les corps au sol – pour la plupart des femmes, des enfants et des vieillards – et leur lancent des insultes. (Source Lemonde Afrique)

Algérie : saisie de 34 conteneurs de bananes pour tentative de spéculation

Une importante quantité de bananes a été saisie dimanche 16 mars au port d’Annaba, dans l’est de l’Algérie, alors que ce fruit se fait rare sur le marché et que son prix connaît une flambée inédite depuis le début du Ramadan.

L’opération, menée conjointement par les services des douanes et la police, a permis d’intercepter 34 conteneurs stockés dans l’enceinte portuaire, selon plusieurs médias algériens. L’ouverture d’une enquête a été ordonnée ainsi que le transfert des bananes saisies vers le groupe public Agrodiv. (Source apanews)

Bénin : le président Patrice Talon ne sera pas candidat à la présidentielle 2026

Alors que des voix s’élèvent pour l’inciter à se représenter à la présidentielle de 2026 au Bénin, le chef de l’Etat Patrice Talon a réitéré son désir de quitter le pouvoir et de mener une vie loin des affaires de l’État.

« Au lendemain de l’investiture du nouveau président je vais me promener dans les rues, aller au marché, faire mes courses, aller au cinéma, jouer à la pétanque, tout cela me manque. » a-t-il indiqué. Conscient des conflits qui ont opposé certains prédécesseurs à leurs successeurs au pouvoir sur le continent africains, le président Talon a assuré qu’il ne cherchera en aucun cas à influencer les décisions du futur président. (Source Africa 24)

Le Togo partage son expérience en digitalisation au Global Digital Summit

Cina Lawson, ministre de l’Économie numérique et de la Transformation digitale, participe du 17 au 20 mars au Global Digital Summit 2025, un événement organisé par la Banque mondiale à Washington.

Lors de cette rencontre, elle prendra la parole dans le cadre du panel "AI Synergy: Global and Local Solutions", aux côtés d’experts internationaux du numérique.

La participation du Togo à ce sommet s’inscrit dans une stratégie de transformation numérique ambitieuse, axée sur la souveraineté numérique, Le développement d’une intelligence artificielle éthique et inclusive, le renforcement des infrastructures digitales (Source togonews)

Lions Indomptables : Samuel Eto’o poste le nouveau maillot avec la marque Fourteen

C’est sur son compte Facebook officiel que le président de la Fédération camerounaise de football a dévoilé le nouvel habillement de l’équipe nationale du Cameroun, une fabrication du nouvel équipementier Fourteen.

Les choses se précisent déjà pour ce qui est des nouveaux maillots des Lions Indomptables. Le président de la Fédération camerounaise de football vient de dévoiler le maillot d’entrainement l’équipe nationale du Cameroun, une fabrication du nouvel équipementier Fourteen. C’est demain 18 mars 2025 que le maillot officiel sera dévoilé tel que prévu par la firme suisse. (Source LeBledParle)