Burkina Faso: Des milices pro-gouvernementales impliquées dans un massacre

communiqué de presse

Nairobi — Les autorités devraient enquêter sur les nombreuses vidéos montrant des dizaines de personnes tuées à Solenzo

Des milices pro-gouvernementales au Burkina Faso sont impliquées dans des séquences vidéo circulant sur les réseaux sociaux et montrant le massacre de dizaines de civils dans et autour de la ville de Solenzo, dans l'ouest du pays, les 10 et 11 mars 2025, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Les autorités devraient mener une enquête impartiale et poursuivre de manière appropriée tous les responsables de ces crimes graves.

Human Rights Watch a examiné 11 vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux à partir du 11 mars, montrant des dizaines d'hommes, de femmes et d'enfants morts, ainsi que des dizaines d'autres en vie, certains avec des blessures visibles, les mains et les pieds liés. Dans les vidéos, des hommes armés se tiennent à côté des corps ou marchent parmi eux, donnant des instructions aux personnes détenues et, dans certains cas, les insultant.

Les hommes armés portent des uniformes identifiables de milices locales connues sous le nom de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP). Certains portent des T-shirts verts sur lesquels on peut lire « Groupe d'autodéfense de Mahouna » et « Force Rapide de Kouka », deux milices locales des localités de Mahouna et Kouka dans la province de Banwa, dont la capitale est Solenzo.

« Les vidéos macabres d'un massacre apparent perpétré par des milices pro-gouvernementales au Burkina Faso soulignent l'absence généralisée de reddition des comptes pour les crimes commis par ces forces », a déclaré Ilaria Allegrozzi, chercheuse senior sur le Sahel à Human Rights Watch. « Les autorités burkinabè devraient prendre des mesures immédiates pour mettre fin aux attaques des milices contre les civils en punissant les responsables d'atrocités comme celles commises à Solenzo. »

D'après l'analyse de vidéos, des informations collectées par des médias et des sources locales, la plupart des victimes semblent être de l'ethnie peule. Selon des sources, les 10 et 11 mars, des forces de sécurité et des milices alliées ont mené des opérations de grande envergure dans la campagne de Solenzo et ciblé des Peuls déplacés, apparemment en représailles contre la communauté, que le gouvernement accuse depuis longtemps de soutenir les combattants islamistes. Au Burkina Faso, les groupes armés islamistes ont concentré leurs efforts de recrutement sur les Peuls en exploitant leurs frustrations face à la corruption du gouvernement et à la concurrence pour les ressources naturelles.

Les autorités burkinabè n'ont publié aucune communication publique sur les vidéos - qui ont été visionnées des milliers de fois - ni sur les opérations militaires à Solenzo. Human Rights Watch n'a pas été en mesure de confirmer les lieux exacts où les vidéos ont été filmées.

Une vidéo de 29 secondes partagée sur Telegram le 12 mars montre une femme morte saignant de la tête sur le sol, à côté d'un enfant en bas âge dans un état apparemment critique, allongé face contre terre. On entend l'homme qui filme dire en mooré, une langue largement parlée au Burkina Faso : « C'est le travail de vos parents qui vous a amenés ici. Vous pensez que vous pouvez avoir tout le Burkina Faso. C'est votre fin. »

Une autre vidéo, d'une durée de deux minutes et huit secondes, montre une jeune femme au sol, qui semble gravement blessée, et un enfant d'environ deux ans à côté d'elle. On entend deux voix masculines s'exprimer en mooré et demander à la femme : « Tu dis que tu ne peux pas te lever - tu veux qu'on parte avec ton enfant ? Pourquoi ne te lèves-tu pas ? » La femme répond qu'elle a mal.

Quelqu'un hors champ dit : « Vous, les Peuls, vous pensez que vous pouvez prendre le contrôle du Burkina Faso ? Vous n'y arriverez jamais ! Ce qui vous reste à faire ici, c'est de disparaître. Où sont ceux qui portent des armes ? » La femme répond qu'elle ne sait pas, et l'une des deux voix masculines dit : « Comment se fait-il que tu ne saches pas ? Nous allons t'achever. » À la fin de la vidéo, un homme prend l'enfant dans ses bras.

Dans une vidéo de 33 secondes, des hommes armés de couteaux et de fusils jettent un homme encore vivant sur un véhicule à trois roues chargé de ce qui semble être au moins 10 corps d'hommes et de femmes. Certains hommes armés célèbrent l'incident alors que le véhicule s'éloigne.

Human Rights Watch a dénombré 58 personnes qui semblent mortes ou mourantes dans les vidéos, une estimation prudente car certains corps ont été empilés sur d'autres. Deux corps paraissent être ceux d'enfants. Dans une vidéo, un homme est vivant et parle aux hommes en armes. Dans une autre, le même homme semble mort, son corps ayant été jeté à l'arrière du véhicule à trois roues. Dans une autre vidéo, quatre personnes, dont un jeune enfant, sont en vie, entourées d'environ 35 personnes mortes ou mourantes. Human Rights Watch n'a pas pu confirmer ce qui leur est arrivé.

Des médias internationaux comme l'AFP, RFI et Jeune Afrique ont fait état de ces meurtres dans les jours qui ont suivi le 11 mars.

Les groupes armés islamistes au Burkina Faso se sont rendus coupables de nombreuses et graves exactions, notamment de meurtres et de déplacements forcés de civils. Le Groupe pour le soutien de l'islam et des musulmans (GSIM, ou Jama'at Nusrat al-Islam wa al-Muslimeen, JNIM), lié à Al-Qaïda, a attaqué à plusieurs reprises des civils ainsi que les forces de sécurité gouvernementales et les milices VDP dans la province de Banwa.

L'organisation non gouvernementale Armed Conflict Location and Event Data (ACLED) a rapporté que le 31 octobre 2024, le GSIM a tué 51 civils dans le village de Ban, à 15 kilomètres de Solenzo, en représailles apparentes contre la communauté locale accusée d'avoir rejoint les VDP. ACLED a également rapporté que le 21 novembre, le GSIM a attaqué les VDP dans le village de Baye, à 12 kilomètres de Solenzo, tuant 17 membres de la milice. Le 25 novembre, les habitants de Solenzo ont protesté contre l'insécurité croissante. La manifestation est devenue violente et la foule a tué le chef du village.

En réponse à la présence croissante de groupes islamistes armés, les forces de sécurité burkinabè et les VDP ont mené des opérations militaires dans la province de Banwa. Le 2 janvier 2025, le président Ibrahim Traoré a nommé le capitaine Papa Parfait Kambou commandant du Bataillon d'Intervention Rapide (BIR-18), une force spéciale impliquée dans les opérations de contre-insurrection, qui, selon l'agence de presse officielle burkinabè, est basée à Solenzo.

Human Rights Watch a établi que les forces armées burkinabè et les VDP ont commis des abus généralisés au cours des opérations de contre-insurrection dans tout le pays, y compris des meurtres illégaux de civils peuls qu'ils accusent de soutenir les combattants islamistes.

« Chaque attaque djihadiste s'accompagne de représailles », a déclaré un homme d'origine peule qui a fui la région de Solenzo il y a plus d'un an. « Être peul aujourd'hui est synonyme de terroriste.... Les membres de ma famille se trouvent toujours dans les environs de Bèna [à 16 kilomètres de Solenzo], et je crains que certains d'entre eux n'aient été attaqués à leur tour. »

Toutes les parties au conflit armé au Burkina Faso sont tenues de respecter le droit international humanitaire, qui comprend l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et le droit international coutumier. L'article 3 commun interdit le meurtre, la torture et les mauvais traitements des civils et des combattants capturés. Les personnes qui commettent des violations graves des lois de la guerre avec une intention criminelle sont responsables de crimes de guerre. Les commandants qui savaient ou auraient dû savoir que leurs forces commettaient des abus graves et qui ne prennent pas les mesures nécessaires peuvent être poursuivis au titre de la responsabilité du commandement.

« Alors que le conflit armé au Burkina Faso entre dans sa neuvième année, les forces de sécurité et leurs milices alliées ainsi que les groupes armés islamistes commettent des crimes graves contre une population civile épuisée, sans craindre les conséquences », a déclaré Ilaria Allegrozzi. « Une réponse concertée des autorités aux informations impliquant les milices à Solenzo enverrait le message que le gouvernement prend au sérieux la fin de l'impunité. »