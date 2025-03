Bénin: Renforcer la résilience et la cohésion sociale et atténuer la vulnérabilité des réfugiés dans le nord du pays

communiqué de presse

Washington — La Banque mondiale a approuvé un financement additionnel de 33 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA) au titre du Projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée (COSO) pour aider le Bénin à anticiper et prévenir la propagation des conflits au nord du pays, réduire la vulnérabilité au changement climatique ainsi que renforcer les institutions locales et les opportunités économiques.

Ce financement additionnel du COSO permettra au Bénin de faire face à l'afflux de réfugiés, en étendant la mise en place d'infrastructures socio-économiques et d'activités génératrices de revenus visant à renforcer la résilience des réfugiés et accueillir les communautés. Le projet répond à l'objectif du gouvernement du Bénin d'atténuer les facteurs de fragilité au nord du pays, en lien avec l'augmentation continue de réfugiés et à renforcer la résilience et la cohésion sociale. Ce financement additionnel contribuera à étendre la portée du COSO au Bénin de 400 500 actuellement à un total de 524 500 bénéficiaires, en ciblant exclusivement les réfugiés et les membres des communautés d'accueil.

« Les débordements de l'extrémisme violent dans le Sahel, combinées à des facteurs de fragilité endogènes, rendent le Bénin et sa région septentrionale particulièrement vulnérables. Ce financement additionnel vient consolider les acquis du projet COSO qui apporte des réponses concrètes aux défis de cohésion sociale au nord du Bénin », souligne Nestor Coffi, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin. « La mise en place par le gouvernement d'un programme de soutien aux réfugiés résident aux côtés des communautés d'accueil dans les zones rurales est capital pour garantir la cohésion sociale et l'intégration socioéconomique dans cette partie du pays ».

Ce financement vient en appui au Programme de Résilience et de Prévention (PREP 2024-2029) du gouvernement du Bénin qui vise à renforcer les capacités de l'État, à soutenir la résilience des communautés locales confrontées à la fragilité et aux conflits. Le PREP se concentre sur l'augmentation des investissements et des services à travers trois piliers interdépendants : (i) le renforcement de la cohésion sociale et des services de base ; (ii) la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance ; et (iii) la réforme foncière.