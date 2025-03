Afrique: Le personnel de la VOA mis en congé alors que le président Trump gèle les médias financés par les États-Unis

Addis Ababa — Plus de 1 300 employés de Voice of America (VOA) ont été mis en congé.

Presque tous les membres du personnel ont été mis en congé après que le président des États-Unis Donald Trump a signé un décret supprimant l'agence de presse gérée par le gouvernement.

La VOA, fondée en 1942 pour contrer la propagande nazie, touche 360 millions de personnes par semaine et opère dans près de 50 langues.

Reporters sans frontières a dénoncé cette décision, estimant qu'elle "menace la liberté de la presse dans le monde".

Le directeur de Voice of America, Michael Abramowitz, a déclaré que la quasi-totalité de son personnel (1 300 journalistes, producteurs et assistants) avait été mise en congé administratif, paralysant ainsi un organisme de radiodiffusion qui opère dans près de 50 langues.

"Je suis profondément attristé que, pour la première fois en 83 ans, la célèbre Voix de l'Amérique soit réduite au silence", a déclaré M. Abramowitz dans un message publié sur LinkedIn, ajoutant qu'elle avait joué un rôle important "dans la lutte pour la liberté et la démocratie dans le monde entier".

L'agence américaine pour les médias mondiaux (USAGM), qui chapeaute la VOA, a également mis fin à ses subventions à Radio Free Europe/Radio Liberty, qui émet vers les pays d'Europe de l'Est, notamment la Russie et l'Ukraine, ainsi qu'à Radio Free Asia, qui émet vers la Chine et la Corée du Nord.

L'administration du président Donald Trump a mis samedi en congé les journalistes de VOA et d'autres organismes de radiodiffusion financés par les États-Unis, gelant brusquement des organismes vieux de plusieurs décennies et longtemps considérés comme essentiels pour contrer les offensives d'information de la Russie et de la Chine.

Des centaines d'employés de VOA, Radio Free Asia, Radio Free Europe et d'autres organismes ont reçu ce week-end un courriel les informant qu'ils ne pourraient plus se rendre dans leurs bureaux et qu'ils devraient rendre leurs cartes de presse et le matériel qui leur a été remis.

M. Trump, qui a déjà éviscéré l'agence américaine d'aide internationale et le département de l'éducation, a déclaré qu'il s'agissait d'"éléments de la bureaucratie fédérale que le président a jugés inutiles".

Le groupe de défense de la presse Reporters sans frontières a critiqué cette décision, estimant qu'elle "menace la liberté de la presse dans le monde entier et renie 80 ans d'histoire américaine en faveur de la libre circulation de l'information".

La décision d'affaiblir l'agence de presse gouvernementale, favorable à la démocratie, intervient alors que les républicains accusent les médias financés par des fonds publics d'avoir un parti pris pour les conservateurs.

Dans un communiqué, la Maison Blanche a déclaré que les décrets de M. Trump "veilleront à ce que les contribuables ne soient plus à la merci de la propagande radicale", avant d'énumérer les critiques formulées à l'encontre de la VOA, notamment les allégations de partialité de gauche.

Samedi matin, Kari Lake, une candidate au Sénat américain que M. Trump a nommée conseillère principale de l'agence, a écrit sur X que les employés devaient vérifier leurs courriels.