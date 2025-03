Ile Maurice: Nouveau conseil d'administration pour un acteur de 50 ans

La State Insurance Company of Mauritius Ltd (SICOM) a annoncé la reconstitution de son conseil d'administration, le 6 mars, avec l'arrivée de nouveaux membres issus de divers secteurs. Ashok Prayag, spécialiste de l'assurance et fondateur de la première compagnie d'assurances en ligne du pays, en prend la présidence. Il sera accompagné d'Olivier Lew, entrepreneur dans les technologies de l'information, de Valérie Duval, juriste expérimentée, et de Junaid Sairally, financier spécialisé en gestion stratégique.

Le nouveau président, Ashok Prayag, a souligné l'importance d'un conseil aux compétences variées pour accompagner l'évolution du groupe. « La SICOM est un acteur majeur du secteur financier, et nous avons pour mission d'assurer la continuité et le développement de ses activités », a-t-il déclaré. La Group Chief Executive Officer (CEO), Nandita Ramdewar, estime que ces nominations permettront d'appuyer les objectifs stratégiques du groupe, notamment dans le domaine du numérique et de l'internationalisation.

Ce renouvellement s'inscrit dans une dynamique plus large de modernisation du secteur financier à Maurice. La ministre des Services financiers et de la planification économique, Jyoti Jeetun, a salué cette évolution, estimant que la diversité des profils du conseil d'administration constitue un atout pour la gouvernance de l'entreprise.

Créée en 1975, la SICOM est un acteur clé du marché de l'assurance et des services financiers à Maurice. Elle a récemment obtenu la note AAA des CARE Ratings, une reconnaissance de sa solidité financière. L'entreprise, qui regroupe plusieurs filiales, poursuit également sa transition numérique et son expansion à l'international.