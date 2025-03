Ile Maurice: SMS Pariaz recadrée par la GRA

SMS Pariaz Ltd n'est pas habilité à prendre des paris sur les événements sportifs internationaux, plus précisément les courses hippiques organisées à l'étranger et le football international. C'est, du moins, ce qui ressort du communiqué émis par la Gambling Regulatory Authority (GRA) ce lundi 17 mars.

Selon l'instance régulatrice, le permis d'opération de ladite compagnie ne couvrirait pas ce type d'activités. Une affirmation qui fait sourciller quand on sait que SMS Pariaz Ltd est active dans ce secteur depuis un moment déjà. Toutefois, une source au sein de la compagnie nous explique que la demande de SMS Pariaz Ltd pour prendre des paris sur ces événements avait été approuvée par la GRA, mais sa licence d'opération ne couvrirait que les courses hippiques locales.

SMS Pariaz Ltd serait-elle dans l'illégalité depuis tout ce temps ? Il va sans dire que la réaction officielle et les explications de la compagnie créée par Jean-Michel Lee Shim est attendue avec impatience.